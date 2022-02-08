Страшилки для пациентов: врач развенчал мифы об общем наркозе

В каких случаях и кому противопоказано анестезиологическое пособие, рассказал анестезиолог-реаниматолог Геннадий Мышков.

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков опроверг распространенное мнение о том, что общая анестезия (наркоз) якобы отнимает несколько лет жизни пациента или как-то влияет на его память.

«Хочу заявить, что это все мифы и непрофессиональные суждения специалистов, которые не являются анестезиологами и реаниматологами. Они считают, что надо каким-то способом напугать пациентов, чтобы они отказывались от анестезиологического пособия, которое стопроцентно показано при тех или иных оперативных вмешательствах и диагностических исследованиях», — заявил врач в комментарии 5-tv.ru.

Мышков подчеркнул, современное оборудование и препараты, которые используются в анестезиологической практике, абсолютно не влияют на память и продолжительность жизни.

Скорее всего, считает врач, мифы по поводу негативных последствий наркоза связаны с теми осложнениями, которые могут возникать при некорректно проведенной анестезии. Кроме того, есть пациенты, для которых применение наркоза связано с риском.

«К особой группе риска относятся пациенты пожилого, старческого возраста с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в стадии декомпенсации — неконтролируемым артериальным давлением, ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового кровообращения, диагностированным менее чем за три месяца до проведения анестезиологического пособия», — отметил Мышков.

Таким образом, подчеркивает специалист, можно сказать, что при анестезиологическом пособии лишь врачебные ошибки могут привести к гипоксии, остановке сердца и другим фатальным последствиям.

«Подведем итоги: все мифы нужно отбросить в сторону и не бояться обращаться в лицензированные клиники с современным оборудованием для мониторинга жизненно важных показателей пациента, которые исключают возможность проявление каких-то негативных последствий воздействия наших препаратов или ошибок со стороны врача», — заключил Мышков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в каких случаях наркоз может стать причиной анафилактического шока, отека Квинке и даже смерти.