Большая радость: о чем говорит смерть человека в день рождения

Смерть в собственный день рождения — явление довольно редкое, а потому ему зачастую приписывают мистические свойства. Экстрасенс, таролог Александр Ларионов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, насколько такая смерть действительно связана с происками потусторонних сил.

«Когда мы говорим о смерти в день рождения, нужно учитывать два момента, — пояснил специалист, — Первый — это, конечно, психологический. Особенно это касается людей пожилого возраста, когда уже человек ставит себе такие пятилетки „вот доживу до 70“, „доживу до 75“. Вот что играет свою роль».

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К примеру, звезда советского кино Эрлена Осипович умерла в день своего 85-летия, что вполне может быть иллюстрацией примера «теории пятилеток» экстрасенса. Таролог предполагает, что пожилые люди могут фактически «запрограммировать» себя на смерть в собственный праздник.

«Второй момент — как раз именно то, что в день рождения очень близкая грань перехода между мирами. Поэтому когда люди умирают в день своего рождения, это очень связано с мистикой, конечно, и с таким явлением, как переход», — поделился Ларионов.

По мнению экстрасенса, умирая в день своего рождения, человек как бы выполняет свою кармическую задачу и плотно закрывает за собой дверь в иной мир.

«Даже наши предки верили в то, что, когда человек уходит в день своего рождения, это — большая радость, — отметил таролог, — Что человек исполнил все свои задачи, что он выполнил свою миссию в этой жизни и спокойно его можно отпустить».

Ларионов также предостерег родственников умерших в такой день от пышных поминок. Излишними ритуалами можно задержать душу покойного на земле, считает он.

«Здесь важно отпустить, помнить о том, что если человек умер в день своего рождения, то он свободен, душа его становится свободной, как бы не задерживается долго на земле», — подчеркнул экстрасенс.

Главным же утешением для родственников в такой ситуации должно стать то, что теперь их близкий человек полностью свободен — он исполнил свое предназначение, и теперь его душа спокойно парит в ином мире.

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