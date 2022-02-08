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По стопам родителей: Агутин показал вокальный талант 22-летней дочери

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 142

Леонид Агутин показал вокальный талант 22-летней дочери

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @agutinleonid

Вместе со своей группой Лиза уже штурмует сцены американских клубов.

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета пошла по стопам родителей в музыкальный бизнес. Звездные родители всячески поддерживают творческие начинания 22-летней певицы и стараются помогать ей.

Например, в этот раз Леонид Агутин выложил в Instagram видео, где его дочь поет на английском и играет на гитаре. У девушки приятный голос и, судя по всему, все шансы на успешную карьеру.

Елизавета сейчас живет в США. Она играет в группе Bruvvy и счастлива в отношениях с американцем по имени Кайл Финк — он тоже музыкант, играет в Palomino Blond. Оба коллектива пока что только набирают популярность, на их страницах в Instagram не так много подписчиков, но у талантливых артистов все впереди.

Некоторые комментаторы отмечают, что Финк чем-то напоминает Леонида Агутина в молодости. У молодого человека Елизаветы тоже крупные черты лица и длинные волосы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агутин нежно поздравил Варум с годовщиной отношений. Он посвятил стихотворение главной любви своей жизни.

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