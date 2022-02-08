Какую смертельную опасность таит в себе грейпфрут

Популярный диетический фрукт может с легкостью отправить вас на больничную койку или даже убить.

О пользе грейпфрута в сообществе худеющих людей ходят легенды. Говорят, что этот чудо-цитрус способен сжигать жир, ускоряя процесс сбрасывания лишнего веса. Также тропический фрукт богат витамином C и антиоксидантами, из-за чего желающие укрепить свое здоровье начинают поглощать его в огромных количествах. Однако этот же плод может нанести серьезный вред организму.

Терапевт-диетолог, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему бесконтрольное потребление грейпфрута может стать смертельно опасным.

«Грейпфрут содержит химические вещества, которые могут взаимодействовать с определенными лекарственными средствами, что делает их более мощными, — рассказал медик, — Побочные эффекты грейпфрута могут включать острую почечную недостаточность, дыхательную недостаточность, внутренние кровотечения и даже внезапную смерть, хотя хорошо известно, что некоторым пациентам следует избегать употребления грейпфрута».

Тропический плод известен своей едкостью — он раздражает слизистые и потому серьезно осложняет лечение воспалительных поражений. Его появление в рационе пациентов, имеющих подобные проблемы, действительно может нанести непоправимый вред.

«Список участвующих лекарств в последние годы очень вырос. Химические вещества действуют на ферменты в кишечнике, которые обычно снижают эффект лекарств. Это может увеличить дозу некоторых лекарств во много раз. Список опасных лекарств включает в себя лечение тревоги, депрессии, ВИЧ-инфекции, судорог, высокого уровня холестерина», — пояснил специалист.

Что касается популярного грейпфрутового детокса или диеты, то Ибрагимов отметил реальную пользу этого фрукта при сбрасывании лишнего веса.

«Было проведено несколько исследований грейпфрута и похудения. В одном из них люди с ожирением, которые ели половину грейпфрута перед едой в течение 12 недель, потеряли больше веса, чем те, кто не пил и не ел никаких грейпфрутовых продуктов», — рассказал диетолог.

Он также предположил, что подобный «чудо-эффект» происходит из-за воды в грейпфруте. Вероятно, она дарит человеку чувство насыщения, после чего ему меньше хочется есть.

«Но если вы надеетесь, что грейпфрут сжигает жир, вы будете разочарованы», — подытожил медик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасно употребление слишком большого количества воды.