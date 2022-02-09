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Пощадите сердце: почему стоит отказаться от кофе после перенесенного «омикрона»

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 237

Невролог Мацокин объяснил, почему перенесшим «омикрон» стоит отказаться от кофе

Пощадите сердце: почему стоит отказаться от кофе после перенесенного «омикрона»

Фото: Depositphotos / william87

Тема:
Эпидемия коронавируса Омикрон

Лучше пережить постковидный период, избегая стимуляторов, считает врач.

Перенесшим «омикрон» людям лучше отказаться от привычки пить кофе, чтобы проснуться. Об этом в беседе с изданием Газета.ру заявил врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин.

По словам медика, пациенты, переболевшие коронавирусом, часто жалуются на сонливость, проблемы с концентрацией и отсутствие энергии. Однако они заблуждаются, считая, что кофе им поможет.

«Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин», — отметил специалист.

Врач уверен, что кофеин истощает запасы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ — Прим. ред.) в организме, в результате чего тот страдает еще сильнее. Именно эта составляющая играет важную роль в обмене веществ и энергии в теле человека.

«Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также к снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистую систему», — подчеркнул медик.

В качестве альтернативы кофе Мацокин предложил пациентам обратить внимание на некрепкий белый или зеленый чай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты могут снять боль.

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