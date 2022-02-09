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Освобождение от оков: как десятые лунные сутки отразятся на жизни людей

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 18 177

Астролог Ксения Шахова посоветовала сегодня отбросить все сомнения и заняться дыхательными практиками.

Фото, видео: Depositphotos / Mode-list; 5-tv.ru

В среду, 9 февраля, наступают десятые лунные сутки. Их отличает энергия удачи, приходит напоминание о духовной самостоятельности. На чем сегодня акцентировать свое внимание, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова.

«Это день выхода на собственный путь развития, освобождение от оков и время самоуглубления. В 10 часов 30 минут Луна переходит в воздушный знак Близнецы с этого момента уходит упрямство, появляется компромиссное отношение к различным аспектам жизни», — пояснила она.

Кроме того, в этот день усиливается способность налаживать коммуникацию, люди готовы к диалогу, появляется интерес к обучению, книгам, поездкам. А все, что связано с продажами и транспортировками, получается намного быстрее и легче. Настроение, как правило, неустойчиво, появляется много сомнений, однако, советует Шахова, их стоит отбросить.

«С 15 часов появляется напряженный аспект к светилу от Юпитера, при котором рождается склонность к неосторожности, избытку чувств, чрезмерной щедрости. Могут обостриться проблемы с органами дыхания. Нежелательны операции в области рук, в районе плечевого пояса, стоит беречь легкие», — отметила астролог.

Настроиться на волну гармонии и любви и сбалансировать энергетические центры в это день помогут дыхательные практики.

Ранее 5-tv.ru публиковал даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым.

Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.30
-0.38 85.89
-0.63
Освобождение от оков: как десятые лунные сутки отразятся на жизни людей

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