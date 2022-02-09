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Фармаколог назвал единственный правильный способ восстановить печень

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 935

Специалист, изучающий действие лекарственных препаратов на организм человека, предостерег от приема таблеток.

Фармаколог назвал единственный правильный способ восстановить печень

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Чтобы наладить работу печени, принимать лекарственные препараты вовсе не стоит, заявил заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ № 52 Сергей Андреев. По его словам, есть единственный простой способ восстановить орган — питаться правильно.

«Не надо трогать печень. Печень, как у Прометея, — она имеет свойство восстанавливаться самостоятельно. Единственный способ восстановить печень — это правильное питание», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Питание должно быть без огромного количества острого, жирного, копченого и жареного. Тогда в лекарствах не будет никакой нужды, потому что печень имеет свойство восстанавливаться самостоятельно.

К слову, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 30% взрослого населения страдает от тех или иных заболеваний печени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии учеными уникального растительного компонента, который способен восстановить разрушенную алкоголем печень.

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