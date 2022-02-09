Футболист Кудряшов отреагировал на измену жены с Омаровым: «Я очень рад»

Знаменитый российский футболист Федор Кудряшов стал героем сенсационного скандала. Супругу спортсмена застали целующейся с бывшим мужем теледивы Ксении Бородиной. Бизнесмен Курбан Омаров и Анастасия отдыхали накануне в столичном ресторане, где их и подловили папарацци. Недолго думая, спортсмен вышел на связь с поклонниками.

«Время идет, мы меняемся, взрослеем, появляются новые цели, осознанности. Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. Тому, что у Насти сейчас своя личная жизнь, я очень рад. Счастливая женщина — это счастье для всех», — написал Кудряшов на своей странице в Instagram.

Футболист заметил: он, как и прежде, вместе с супругой будет воспитывать общих сына и дочку. Также Федор публично поблагодарил Анастасию за бесценные годы отношений и настоящую любовь, которой еще когда-то было место.

globallookpress / Anatoly Lomokhov; instagram @nastya.kudryashova

Фанаты хвалили спортсмена за достойный ответ, но признавались, что втайне надеялись на сохранение его семейной идиллии.

«Честно говоря, грустно когда люди разводятся…»

«Вы все молодцы, дай бог навсегда сохранить взаимное уважение»;

«Поступил как мужик»;

«Сожалеем. Большого мужества стоило написать именно эти строки», — комментировали пост Кудряшова юзеры.

Стоит отметить, Курбан Омаров очень быстро оправился от развода с Ксенией Бородиной. За последние полгода ему приписывали отношения с косметологом Виолеттой, поэтессой Анной Егоян. Теперь вот попалась Анастасия Кудряшова. Как долго продержится этот союз — предугадать очень сложно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Бородина больно «уколола» Омарова после развода.