Все мы грешны: как хитрят и лгут разные знаки зодиака

Предрасположенность к вранью зависит от даты рождения, уверены астрологи. Кто из 12 представителей зодиакального круга искренен и честен с окружающими, а кто любит приукрасить и даже солгать?

Овны

Будьте уверены, Овны пойдут на все для достижения своих целей. Когда будет надо — станут милыми, начнут утешать и дружить с каждым. А если необходимость исчезнет — снимут маску и покажут истинное лицо. Астрологи предупреждают: если вы не близки с Овном, но он резко начал проявлять к вам интерес, будьте настороже!

Тельцы

Тельцы — самые прямолинейные. Они не считают нужным доказывать кому-либо и тратить время на надевание разных масок. С незнакомцами они предпочитают больше молчать, а родным сообщать лишь ту информацию, которую им нужно знать. Недоговаривать — стратегия, которой придерживаются Тельцы. И не подкопаешься!

Близнецы

С одной стороны, Близнецы часто становятся душой компании, они всегда в хорошем настроении, улыбаются. Вы не услышите от них о каких-либо проблемах. Но за маской весельчака скрывается двойственная натура. Они вкладывают все силы в достижение желаемого, но также быстро остывают и отправляются на поиски нового увлечения. Потому делиться с окружающими душевными терзаниями они не считают нужным.

Раки

Представители этого знака зодиака бояться потерять доверие окружающих. Им проще выставить себя хорошими и высокоморальными, нежели сказать правду. Астрологи уверены, Раков нельзя назвать истинными лицемерами, но и полностью откровенным они не бывают.

Львы

Львы, по словам астрологов, пожалуй, самый не лицемерный знак зодиака. Потому что они уверены — их любят абсолютно все. Врать — выше их достоинства. Именно за честность окружающие и уважают Львов. Представители этого знака зодиака становятся хорошими друзьями, так как сплетничать за спиной никогда не станут.

Девы

С одной стороны, Девы могут показаться очень милыми и заботливыми. Но на самом деле этот знак зодиака готов на разные ухищрения для достижения своих целей. Астрологи убеждены: Девы — настоящие стратеги, и простой обыватель их вряд ли когда-либо сможет раскусить. Правда, этой стороной личности они пользуются редко — лишь когда не видят другого выхода.

Весы

Представители этого знака зодиака чаще всего принимают решение, исходя из конкретной ситуации. Выбирают то, что им кажется наиболее выгодным и не думают о чувствах других. Вместе с тем Весы слишком сильно боятся оказаться брошенными, потому честность — не про них. В погоне за востребованностью они готовы врать. Астрологи уверены — знающие Весов не до конца понимают, кто рядом с ними на самом деле. Они знают лишь то, что сам представитель этого знака зодиака посчитал нужным рассказать. И полностью раскрыть Весов никогда не получится.

Скорпионы

Скорпионы — одни из самых честных знаков зодиака. Потому многие их не любят. Никогда они не будут милыми и удобными. Каждый получит по заслугам! Если хвалит, то самозабвенно и заслуженно, если ругает, то с полным набором тумаков.

Стрельцы

Стрельцы, по словам астрологов, — те еще актеры. Они меняют маски одну за другой. Для каждого знакомого у них припасена своя. Вина такого поведения — защита. Стрельцам важно казаться для всех добрыми и хорошими, но в жизни так не бывает. Внутри они ранимые и любую критику воспринимают болезненно. Потому им проще носить маску.

Козероги

Если вы уверены, что очень хорошо знаете Козерога, вы ошибаетесь. Представители этого знака зодиака достаточно закрытые люди, не всех подпускают к себе и не готовы открываться. Даже если Козерог будет рассказывать истории из жизни, все равно многое он скроет. Правда, в отношениях он прятаться не будет. Если ему кто-либо не симпатизирует, открыто об этом заявит.

Водолеи

Водолеи всегда следят за своим языком. Каждую мысль они обдумают и только потом произнесут вслух. В конфликтах и ссорах чаще всего занимают нейтральную позицию, даже если в душе кого-то поддерживают. По словам астрологов, в этом и есть вся суть Водолеев. Они — наблюдатели.

Рыбы

Очень сложно не поверить этому знаку зодиака, даже если вы знаете — на самом деле он думает иначе и специально вас обманывает. Рыбы не любят уловки, хитрости и обманы. Но иногда и им это свойственно. Нельзя сказать, что этот знак лицемерный. Рыбы стараются жить в радость, честно и откровенно.

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