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Полунин и Ильиных станут родителями во второй раз

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 199

Два года назад у звезды балета и олимпийской чемпионки родился сын с необычным именем Мир.

Полунин и Ильиных станут родителями во второй раз

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Артист балета Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных станут родителями во второй раз. Новость о беременности спортсменки, родившей первенца в январе 2020 года, стала сюрпризом не только для близких, но и для нее самой.

«Иногда мне кажется, что некоторые события в моей жизни случаются не вовремя, но каждый раз убеждаешься: все к лучшему. В голове огромное количество разных идей: „Вот я бы могла в этом году и то и то реализовать“, — но потом отпустила и перестала форсировать: все в жизни делается в правильное время. Даже со второй беременностью — она случилась не совсем тогда, когда мы хотели», — призналась олимпийская чемпионка в интервью Ok! Magazine.

Сыну Полунина и Ильиных, названному необычным именем Мир, недавно исполнилось два года, однако в этом возрасте он уже повидал не одну страну и континент, путешествуя с родителями.

«У Мира возможность путешествовать была уже с двух месяцев: он бывал на разных морях, океанах, в разных странах. И ему это очень нравится, нравится с нами ездить, он загорается, когда садится в машину или в самолет. Абсолютный экстраверт — любит общение, любит людей, любит открывать для себя все новое», — рассказал Полунин.

27-летняя спортсменка и 32-летний артист балета до сих пор официально не расписаны, однако в скором времени планируют исправить это упущение и сыграть пышную свадьбу. Переживающим по этому поводу поклонникам звездная пара сообщила, что «просто ждет правильного момента» для бракосочетания.

Ранее 5-tv.ru писал, что роман танцора и спортсменки завязался в 2019 году. Все началось с сообщения Ильиных в соцсети, которое Полунин случайно заметил и решил ответить. По словам артиста, увидев профиль фигуристки, он был покорен с первого взгляда и понял, что должен добиться ее любви.

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