Прием парацетамола повышает риск болезней сердца и инсульта

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии раскрыли смертельную опасность парацетамола. Они провели исследование с участием 110 добровольцев. Его результаты приводит журнал Circulation.

Для эксперимента были отобраны испытуемые с высоким кровяным давлением в анамнезе. В течение 14 дней одна группа четыре раза в день принимала парацетамол, другая — плацебо. При этом две трети добровольцев также пили препараты от гипертонии. В результате оказалось, что в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление.

По мнению ученых, можно ожидать, что постоянный прием парацетамола повышает риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%. После того как люди перестали его принимать, их давление вернулось к уровню, который был до исследования.

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