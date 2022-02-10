Идеальные мужчины: ТОП самых завидных женихов России 2022 года

По данным за минувший год, в России на тысячу мужчин в среднем приходится 1154 женщины. Это значит, что не каждой красавице может достаться кавалер. Но попытать счастье никогда не поздно. Тем более, что среди мужчин есть и богатые, и знаменитые! Сегодня расскажем о шести самых завидных женихах необъятной.

Доминик Раманаускас

Сын знаменитого литовского режиссера Рокаса Раманаускаса и актрисы Татьяны Лютаевой бесконечно разбивает женские сердца. Молодому человеку всего 23 года, а он уже является владельцем шикарного бизнеса и может позволить себе какие угодно развлечения.

Юноша окончил МГУ и его предпринимательской жилки хватило на то, чтобы настроить работу в одной из самых популярных кофеен Москвы Mates. Сердце красавца еще свободно, правда, жениться в ближайшее время он явно не планирует.

Instagram @domramanauskas

Дмитрий Волков

Дмитрий Волков — крупный игрок в сфере бизнеса. К своим 45 годам он успел организовать компанию IT-Online, которая специализировалась на ведении крупных сетевых проектов, а впоследствии стал делать успехи в развитии сайтов знакомств. Предприниматель очень любит путешествовать, а также увлекается философией.

globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Кирилл и Артем Верзаковы

Модные блогеры Артем и Кирилл Верзаковы недавно засияли на небосводе шоу-бизнеса. Если верить рейтингу Forbes, очаровательные братья-близнецы зарабатывают по 2,5 миллиона рублей. Рекламу в их TikTok и Instagram заказывают такие знаменитости, как Григорий Лепс, Юлианна Караулова. Веселым и энергичным парням точно есть чем удивить любимых девушек!

Instagram @twins.verz

Никита Новиков

Наследник именитого ресторатора Аркадия Новикова давно и безуспешно ищет даму сердца. У богатого Никиты были отношения и с дочкой миллиардера Дианой Манасир, и с дочкой прославленного теннисиста Алесей Кафельниковой. Но длительного и крепкого союза так и не случилось. Попробовать завоевать сердце красавца может любая россиянка — сейчас оно совершенно свободно, пишет WMJ.ru.

Instagram @howtosasha

Павел Дуров

К сожалению или к счастью, основатель соцсети «ВКонтакте» и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров по-прежнему входит в ТОП завидных женихов. У предпринимателя много денег, а вот на личном фронте — все очень скромно. 37-летний бизнесмен активно ратует за здоровье и постоянно стремиться к улучшению качества жизни. Может, найдется единомышленница?

globallookpress.com / lukomore.org

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему очень скоро актер Павел Прилучный может пополнить рейтинг завидных женихов России.