Звезду фильма «Любовь земная» Зинаиду Кириенко экстренно госпитализировали

Звезду фильма «Любовь земная», советскую и российскую актрису Зинаиду Кириенко экстренно госпитализировали. Как стало известно 5-tv.ru, она находится в одной из столичных клиник.

Плохо 88-летней актрисе стало дома. Зинаида Михайловна на мгновение потеряла сознание, перестала общаться с родными и реагировать на внешние раздражители.

Испуганные близкие вызвали медиков, чтобы те осмотрели Зинаиду Кириенко. Они заподозрили у любимой россиянами артистки коронавирус и отвезли в одну и столичных клиник.

Стал известен диагноз экстренно госпитализированной Зинаиды Кириенко

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, вскоре став актрисой Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Однако надолго в нем не задержалась, как и в Московском драматическом театре на Малой Бронной. А вот в Театре-студии киноактера актриса с 1961 года проработала больше 30 лет.

Кроме того, Зинаида Кириенко известна по ролям в фильмах «Поэма о море», «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная» и многих других. Признанная советская кинозвезда 1950-1960-х годов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наследник британской короны принц Чарльз заразился коронавирусом в 73 года.