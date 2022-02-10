Стал известен диагноз экстренно госпитализированной Зинаиды Кириенко

У экстренно госпитализированной звезды фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон», советской и российской актрисы Зинаиды Кириенко произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Такой диагноз 5-tv.ru сообщил источник.

Плохо 88-летней актрисе стало дома. Зинаида Михайловна перестала общаться с близкими и реагировать на внешние раздражители, на мгновение она потеряла сознание.

Родные испугались и позвонили в скорую. Приехавшие на вызов медики заподозрили у актрисы коронавирус и приняли решение о госпитализации. Ее продолжают обследовать.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, вскоре став актрисой Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Однако надолго в нем не задержалась, как и в Московском драматическом театре на Малой Бронной. А вот в Театре-студии киноактера актриса с 1961 года проработала больше 30 лет.

Кроме выступлений на сцене, Зинаида Кириенко известна по ролям в фильмах «Поэма о море», «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная» и других. Она считается советской кинозвездой 1950-1960-х годов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тяжелобольному Владимиру Жириновскому, о госпитализации которого стало известно 9 февраля, врачи вынуждены давать успокоительные. Политик слишком яростно настаивает на выписке и его отправке на работу.