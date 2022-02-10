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Акиньшина закатила скандал на кинопремьере, куда Куценко пришел с моделью

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 015

Закрытый показ нового фильма посетили многие знаменитости, но не все отличились.

Акиньшина закатила скандал на кинопремьере, куда Куценко пришел с моделью

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Посмотреть новый военный фильм «Однажды в пустыне» собрались многие звезды, однако не все из них решили выделиться, как Оксана Акиньшина и Гоша Куценко.

Акиньшина, несмотря на публичность, до сих пор не привыкла к повышенному вниманию. Буквально с порога она дала всем понять, что находится не в духе, пишет сайт KP.RU.

«Каждый раз как на каторгу», — прозвучало из уст знаменитости на красной дорожке.

Позволив репортерам сделать несколько кадров, она тут же убежала. Давать интервью знаменитость была не намерена. Заприметив актрису уже в зрительном зале, фотографы все же решили пару раз ее сфотографировать, чем сильно разозлили.

«Не надо меня фотографировать! Я не давала разрешения!» — кричала Акиньшина, прогоняя журналистов.

Возможно, такая реакция связана со слухами о ее романе с коллегой Данилой Козловским. А недавний совместный выход в свет на премьеру сериала «Карамора» лишь подогрел подозрения.

Комсомольская правда / Алена Мартынова

Но если Акиньшина рвалась в бой с журналистами, то Гоша Куценко с радостью давал интервью о возрасте, сложных заработках в кино, пандемии. Его также вовсе не смущали фоторепортеры, которые застали актера в компании 24-летней Джулии - модели и дочери тренера Дмитрия Юшкевича. Вместе с девушкой Куценко сидел в зрительном зале. При этом он не стал рассказывать, кем ему приходится спутница младше его на 30 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-жена Гоши Куценко Мария Порошина объявила о воссоединении с Ярославом Бойко.

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