Дело за военными: почему переговоры Лаврова с Трасс оказались провальными

Ситуация вокруг Украины и споры о расширении НАТО — сейчас самый обсуждаемый вопрос, в четверг, 10 февраля, он лег в основу переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Впрочем, далеко продвинуться, к сожалению, не удалось. Почему Сергей Лавров сначала рассчитывал на «беспрецедентную встречу», а получился «разговором немого с глухим», знает корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко.

В том, что британская дипломатия теряется в особняке российского МИДа, нет ничего удивительного. С последней встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран прошло пять лет. Лиз Трасс за мгновение до появления перед телекамерами сама не могла оторвать восторженного взгляда от неоготики усадьбы Морозовых. Сергею Лаврову пришлось возвращать в ее в реальность.

«Нормализовывать отношения можно исключительно через взаимоуважительный диалог. Идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы, нравоучения — это путь в никуда. К сожалению, наши западные коллеги увлеклись именно такой формой в своей публичной деятельности, дипломатией это назвать не могу», — сказал российский министр.

Они, вроде бы, даже разговаривали на одном языке: Лавров отказался от перевода с английского. Но вместо конструктива услышал стандартный набор британских шаблонов.

«Реальность такова, что мы не можем игнорировать более 100 тысяч российских солдат на границе с Украиной, а также попытки подорвать украинскую независимость и суверенность. НАТО четко выразил свою позицию, что любое вторжение на Украину будет иметь тяжелейшие последствия и обойдется огромной ценой», — сказала глава МИД Британии.

При этом Трасс всячески пыталась демонстрировать свою заинтересованность в России. Сразу после прилета надела меховую шапку и отправилась гулять по ночному Зарядью. Утром знакомилась с молодыми математиками в стенах МГУ. В это время ее босс общался с главой НАТО в Брюсселе. И снова сводил на нет все дипломатические усилия.

«Мы подготовили к развертыванию тысячу солдат в случае гуманитарного кризиса на восточных границах НАТО. Мы готовим военный ответ, экономические санкции, но при этом мы хотим диалога с Россией», — утверждал британский премьер.

Британия вслед за Америкой стремительно накачивает оружием Украину. Борт с новой партией сел в Киеве буквально накануне.

«Это будет замечательным сигналом для агрессора, что мы всегда готовы дать отпор каким угодно его действиям», — бравировал замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов.

Еще один сигнал украинская армия дает сейчас сразу на нескольких полигонах страны. Масштабные учения проходят под взором целого роя западных журналистов. На поле пока условного боя — американские Javelin, противотанковые ракеты из Британии. Обещают поднять в небо и турецкие беспилотники.

Украинская «Метель — 2022» — так назвали учения. Это якобы ответ на «Союзную решимость» — давно анонсированную Москвой и Минском проверку боеготовности войск на западных границах. Пристроить свою озабоченность Киев решил и к испытаниям Черноморского флота, что стартовали сегодня. Под учения, согласно правилам, закрыли часть акватории. Украина тут же заявила, что это попытка перекрыть доступ к ее морским портам. Киев в этой истерии теряет инвестиции, но пытается подыгрывать Западу. Который во имя мнимой угрозы даже отправил домой часть дипмиссии в Незалежной.

«Мы уже, кстати, задумались сами: может быть, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем не основному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег», — отметил Сергей Лавров.

И пусть переговоры продолжались в два раза дольше, чем планировалось, о задумках Британии понять так ничего и не удалось. Даже во время пресс-конференции.

Журналисты спросили Лиз Трасс об утечке документов, согласно которым британское посольство в Москве финансировало российские НКО-иноагенты, чтобы подорвать влияние России на международной арене. Вместо того чтобы опровергнуть эти данные, Трасс пустилась в разговор о двусторонних связях.

«Наше посольство в Москве сейчас стремится к укреплению связей в таких областях, как наука, математика, культура. Однако укрепление этих связей будет обусловлено улучшением в целом отношений между Россией и Великобританией», — ответила она.

Не смогла глава форин-офиса объяснить, чем чеченские сепаратисты (так в Лондоне называли международных террористов, осевших в республике в 90-е) отличаются от сепаратистов Донбасса. И почему тех Великобритания поддерживала, а этих считает угрозой украинской государственности. Между добрыми отношениями Москвы и Лондона лежат и голословные обвинения в отравлении Скрипалей или Навального. Но Лиз Трасс не нашлась, что ответить и на это.

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде слушаем, но не слышим. По крайней мере наши подробнейшее разъяснения, в общем-то, упали на такую неподготовленную почву — это вот примерно так же, как говорят что Россию ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот, мне кажется, такая почва сегодня была у наших британских коллег», — оценил встречу с Трасс глава МИД РФ.

Завтра российско-британский диалог продолжится. В Москве встретятся министры обороны двух стран. Главное, чтобы Бел Уоллес оказался многим опытнее своей коллеги от дипломатии. Потому что повторение сегодняшнего провала уже на военном треке — куда опаснее для безопасности планеты.