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У Евгении Брик диагностировали онкологическое заболевание перед смертью

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Игорь Рязов
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Звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» скончалась на 41-м году жизни. Ее знакомая призналась, что знаменитость тяжело болела.

У Евгении Брик диагностировали онкологическое заболевание перед смертью

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

По информации агентства, знаменитость боролась с раком на протяжении долгого времени. Одновременно она снималась в кино. Евгения Брик не рассказывала о страшном недуге окружающим. О ее болезни знали только близкие, а многие коллеги даже не догадывались.

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На странице актрисы в Instagram можно увидеть, что она несколько раз меняла прическу. В июне прошлого года Евгения выложила снимок, на котором запечатлена с короткой стрижкой и очень худой. Возможно, укороченные волосы стали последствием химиотерапии.

Instagram @evgeniabrik

О смерти известной российской актрисы Евгении Брик первой сообщила ее знакомая, журналист Катерина Гордеева. Она написала на своей странице в Facebook, что артистка болела перед смертью, однако не стала раскрывать диагноз.

Евгении Брик было 40 лет. Она известна ролями в фильмах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил» и многих других. У нее остались дочь Зоя и муж Валерий Тодоровский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заплаканная агент Евгении Брик высказалась о причине ее смерти.

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