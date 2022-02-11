У Евгении Брик диагностировали онкологическое заболевание перед смертью
Звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» скончалась на 41-м году жизни. Ее знакомая призналась, что знаменитость тяжело болела.
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
Актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.
По информации агентства, знаменитость боролась с раком на протяжении долгого времени. Одновременно она снималась в кино. Евгения Брик не рассказывала о страшном недуге окружающим. О ее болезни знали только близкие, а многие коллеги даже не догадывались.
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На странице актрисы в Instagram можно увидеть, что она несколько раз меняла прическу. В июне прошлого года Евгения выложила снимок, на котором запечатлена с короткой стрижкой и очень худой. Возможно, укороченные волосы стали последствием химиотерапии.
О смерти известной российской актрисы Евгении Брик первой сообщила ее знакомая, журналист Катерина Гордеева. Она написала на своей странице в Facebook, что артистка болела перед смертью, однако не стала раскрывать диагноз.
Евгении Брик было 40 лет. Она известна ролями в фильмах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил» и многих других. У нее остались дочь Зоя и муж Валерий Тодоровский.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заплаканная агент Евгении Брик высказалась о причине ее смерти.
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