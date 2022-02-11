Умерла в Лос-Анджелесе: стали известны обстоятельства смерти Евгении Брик

Звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» умерла на 41-м году жизни.

Актриса Евгения Брик скоропостижно скончалась после длительного лечения в Лос-Анджелесе. Об этом рассказал ТАСС представитель ее мужа Валерия Тодоровского. По его словам, режиссер все время был рядом со своей возлюбленной.

«Это правда. Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус», — пояснил источник, близкий к семье Брик.

В последние месяцы жизни актриса сильно похудела и сменила имидж — ее голову украшала короткая стрижка. Возможно, такие кардинальные изменения во внешности были вызваны болезнью. По слухам, звезда страдала от онкологии.

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Однако никто не подтверждал эту информацию. Как отметила журналистка Катерина Гордеева, Брик старалась всеми силами скрыть свой диагноз от широкой публики. Вероятно, она не хотела, чтобы детали ее несчастья активно обсуждались чужими людьми.

Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет. Она известная своими яркими ролями в лентах «Оттепель», «Географ глобус пропил» и «Стиляги». У звезды осталась 12-летняя дочь Зоя и муж Валерий Тодоровский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заплаканная агент Евгении Брик высказалась о причине ее смерти.