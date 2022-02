Любовь к жизни, боль и страх: Брик не раз говорила о своей борьбе с раком перед смертью

Многие знакомые и коллеги не знали о болезни актрисы — услышали лишь из прессы после сообщений о ее кончине. Не знали они или не хотели знать?

Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни. Многие звездные коллеги со слезами на глазах говорят сегодня, что ничего не знали о болезни, которая стала причиной такого раннего ухода красивой женщины, любящей матери, успешной артистки. Многие не могли поверить новостям.

Журналист Катерина Гордеева первой сообщила о трагедии в семье Брик. Она также отметила, что актриса боролась с тяжелым недугом, но не заявляла о нем публично. Знали только самые близкие. Однако сейчас публикации покойной в социальных сетях выглядят более чем красноречиво. В них все — и боль, и страх, и предчувствие, и бесконечная любовь к жизни и своей семье.

Чем запомнилась актриса Евгения Брик?

«Courage is very important. Like a muscle, it is strengthened by use» — «Храбрость очень важна. Как и мышцы, она укрепляется при использовании». С такой мысли известной актрисы Рут Гордон начала один из своих постов в Instagram Брик. В нем она рассказала, как тренирует собственную храбрость. Это было прошлой осенью.

«Вот, как я это понимаю и почему меня это так трогает: когда ситуация усложняется, и мы чувствуем, что полны страха, важно всегда помнить, что мужество и храбрость усиливаются и укрепляются, как мышцы, от каждой тренировки и использования. Мы должны постоянно развивать в себе эту способность, чтобы оставаться спокойными и смелыми», — писала Брик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Brik/Евгения Брик (@evgeniabrik)

Она отмечала, что на протяжении всей жизни будет больно и трудно, но можно силой своей воли преодолевать новые препятствия — каждый раз с большей легкостью. Ни слова о болезни, но каждое слово будто рождено собственным опытом. Впрочем, трудно что-то утверждать.

Минувшим летом Евгения Брик появилась в социальных сетях с коротко остриженными волосами. Именно эти фото сегодня наводят прессу и поклонников на мысли о вероятной онкологии, химиотерапии. К тому же выглядит звезда предельно худой, но и это не лишает ее красоты. Весь секрет, как говорит сама актриса ниже — в любви, с которой фотографирует маму талантливая дочь.

«Как же хорошо, когда дочь любит и умеет фотографировать. Бери любую фотографию, сделанную Зоей, и помещай без всяких обработок, точно не прогадаешь. Если смотреть на меня ее глазами, то мне идет любая прическа, я всегда молодая и самая лучшая. Абсолютно все дети так видят своих мам, это и есть удивительная, высшая сила любви и приятия», — писала Брик.

3 сентября актрисе исполнилось 40 лет. Свою последнюю осень она провела в живописной Венеции вместе с родными. Писала об этом так: «радуюсь своему новому году как никогда». Прогулку по каналам города воды запечатлела сестра артистки Валерия Крейн. С большой любовью героиня снимков говорит о родной душе, о ее мастерстве, напоминает о ее празднике. Сестра отметила 29-летие 10 сентября.

Муза режиссера: История любви Евгении Брик и Валерия Тодоровского

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Brik/Евгения Брик (@evgeniabrik)

«Дорогие мои друзья, с неприличным опозданием, что вполне простительно человеку разменявшему пятый десяток, хочу поблагодарить всех, кто вспомнил обо мне, написал, позвонил или просто даже подумал. Я бесконечно ценю это, читаю, смотрю и слушаю ваши пожелания и радуюсь своему новому году как никогда! Благодарю от всей души и пусть все пожелания исполнятся», — написала Брик под своими венецианскими кадрами.

Последний пост в Instagram был опубликован чуть менее двух месяцев назад. Актриса делилась своими воспоминаниями о Петербурге. Писала, как мечтает оказаться в Северной столице, прогуляться по холодной набережной со стаканчиком горячего кофе.

Когда Евгения Брик говорила о тренировке мышц храбрости, фото к посту прилагала старое. На нем еще не впали щеки, еще не отрезаны волосы. Взгляд — уверенный и волевой. В этом посте она желает другим быть сильными и ничего не бояться. Даже когда боится сама. Стоило тренироваться в храбрости, ради того, чтобы уйти так светло и красиво. И так вдохновляюще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнилась покойная актриса Евгения Брик российскому зрителю.