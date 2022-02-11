Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля для всех знаков зодиака

Древнее искусство чтения будущего по рунам до сих пор завораживает людей. Только избранные могли в полной мере овладеть этим уникальным умением. Рунический провидец Игорь Вечерский предсказывал не только важнейшие события мирового масштаба, но и делал индивидуальные прогнозы для знаменитостей. Для 5-tv.ru предсказатель составил эксклюзивный гороскоп — он рассказал, что руны сулят на предстоящей неделе с 14 по 20 февраля каждому знаку зодиака.

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Овен

Турисаз, соулу и ингуз подарят вам на этой неделе хорошие возможности для активных действий и изменений во взаимоотношениях с другими людьми и непосредственно в личной жизни. Однако нужно проявлять осторожность — есть риск непредсказуемого развития событий и возникновения довольно острых моментов.

Телец

Хагалаз, соулу и перевернутая вуньо не рекомендуют с 14 по 20 февраля предпринимать какие-либо шаги в том, что касается ваших приоритетных проектов и дел. Сейчас ситуация может развиваться непредсказуемо, а потому достичь поставленных целей будет сложно. Но у вас все равно есть шанс проявить себя, продемонстрировав коллегам ваши личные качества и возможности. Это поможет вам на пути к вашим целям.

Близнецы

Перевернутый альгиз, хагалаз и перевернутый эваз предупреждают о том, что знакомства и союзы, заключенные в этот промежуток времени, могут обернуться нежелательными последствиями. Стоит внимательно следить за происходящими вокруг вас событиями и трезво оценивать поступающие предложения.

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Рак

Перевернутый турисаз, иса и эйваз дают вам возможность преодолеть долгоиграющие проблемы из прошлого, найти решение там, где, казалось, его нет. Сейчас самое время избавиться от тяготивших вас нерешенных вопросов.

Лев

Хагалаз, перевернутый эваз и лагуз советуют вам прислушаться к интуиции — с ее помощью вы можете найти верное решение. На грядущей неделе станет гораздо проще добиться желаемого, при этом ни с кем не конфликтуя.

Дева

Перевернутый ансуз, эваз и кено дают вам хорошие возможности для анализа ситуации и понимания окружающих. Вы сможете проверить правдивость сказанных вам слов и обещаний. Вам предстоит серьезный анализ их ценности.

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Весы

Ингуз, эйваз и райдо подарят вам шанс начать нечто новое, дать старт серьезным переменам в вашей жизни. Не бойтесь активных действий — наконец-то настало время делать судьбоносные шаги.

Скорпион

Соуло, наутиз и эваз советуют всю свою силу и энергию направить на достижение конкретных целей, которые поддадутся вам только в случае коллективной работы.

Стрелец

Дагаз, перевернутая райдо и перевернутый альгиз не рекомендуют принимать радикальных решений. Сейчас они могут поставить вас в уязвимое положение. Подумайте о будущем и начните потихоньку избавляться от старого.

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Козерог

Перевернутый тейваз, соуло и лагуз советуют вам избегать противостояния с окружающим миром и сконцентрироваться на своей внутренней самореализации, достижении новых уровней самопознания, развитии творческой жилки.

Водолей

Турисаз, перевернутый лагуз и феху предупреждают возможных финансовых вызовах. В этот период лучше отказаться от крупных денежных операций без тщательного изучения деталей.

Рыбы

Феху, вуньо и перевернутый отал говорят о том, что у вас есть отличные ресурсы для построения счастливого будущего. Однако вам не хватает базы, понимания того, как реализовать их в полной мере. Сейчас стоит обратить внимание на финансовую составляющую и принять решения, которые бы упрочили ваше материальное благополучие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько раз в жизни влюбятся разные знаки зодиака.