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Вгоняют в гроб: мужчины с какими именами чаще всего становятся вдовцами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16 123

Эзотерик и астролог Артемий Никара предупреждает — неправильно названные родителями мужчины из-за своего тяжелого характера в гневе могут сами лишить жизни свою любимую.

Фото, видео: Depositphotos / NewAfrica; 5-tv.ru

Потеря близкого человека — всегда испытание! Сложное, с серьезными душевными переживаниями и неизвестным исходом для переживающего. Но некоторые мужчины могут получить статус вдовца не только из-за трагически сложившихся обстоятельств, но и благодаря своему тяжелому и скверному характеру. Астролог и эзотерик Артемий Никара в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, мужчины с какими именами чаще всего становятся вдовцами.

На первом месте - Максим. Этим мужчинам в силу своего характера сложно и трудно признавать собственные ошибки и неправоту. Даже небольшие недопонимания в паре могут вывести Максима на сильные эмоции, которые выльются в скандал.

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«Может от злости в состоянии аффекта хорошо приложить руку на свою возлюбленную, чем причинит ей смертельную травму», — говорит Никара.

Второй в списке — Александр. По своей натуре эти мужчины сильные и властные. Ради достижения задуманного они готовы идти по головам. Вне зависимости принадлежат они незнакомцам или близким и родным. В браке Александры никогда не прислушиваются к мнению жены. Кроме того, очень ревнивы.

«От такого отношения к себе их вторая половинка будет изменять. Узнав об этом, Александр найдет и жестоко расправится с двумя своими обидчиками», — отметил эзотерик.

Замыкает тройку мужских имен, обладатели которых чаще всего становятся вдовцами, Валерий. По словам эзотерика, эти мужчины жестокие и властные, но не всегда удачливые. Из-за этого могут часто пребывать в глубоких депрессиях, заливая горе горячительными напитками. Супруга будет стараться всячески поддерживать любимого, но в один момент не выдержит такой обстановки и сама начнет злоупотреблять.

«Она может спиться раньше своего избранника. И уйти из жизни, оставив Валерия одного», — заключил Никара.

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