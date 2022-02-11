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ТОП-3 убийственных имен: какие женщины чаще других становятся вдовами

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 8 846

Астролог и эзотерик Артемий Никара объяснил, как носительницы этих имен сводят своих избранников в могилу.

Фото, видео: Depositphotos / patronestaff, 5-tv.ru

Вдовой женщину может сделать не только болезнь или несчастный случай. Как оказалось, проклятие может быть сокрыто в ее имени! Эзотерик и астролог Артемий Никара рассказал 5-tv.ru, какие дамские имена опасны для мужчин и как эти красавицы сводят своих избранников в могилу.

«Первое — это у нас Наталья. Обладают мощной энергетикой, порой просто съедают своего мужа. В раннем возрасте могут овдоветь, так как мужчина просто не может успеть за их быстрым темпом жизни», — говорит эксперт.

Вторым убийственным именем эзотерик назвал красивое, с древней историей — Алена. В переводе с древнегреческого, по одной из версий, оно означает «солнечная», «сияющая». Однако знания Артемия Никара свидетельствуют о весьма мрачном флере этого имени.

«Они всегда все знают лучше всех. На этой почве просто не выбираются из конфликтов. Они сильно давят на своего мужчину, что и приводит к летальному исходу», — добавил эксперт.

Замыкает вдовью тройку имя Кристина. По словам эзотерика названые им девушки очень ранимы и не способны на прощения. За все свои обиды они безжалостно мстят. При этом Кристинам всегда удается покорить понравившегося мужчину, сложный характер сочетается с непреодолимой привлекательностью.

«Легко влюбляют в себя партнера и умело умеют управлять его чувствами. Мужчины ради них готовы сражаться не на жизнь, а на смерть», — заключил астролог.

Тайну имени специалисты в области тонких материй пытаются разгадать веками. В одном сходится большинство экспертов — выбирая имя ребенку родители наделяют его определенными качествами, отчасти программируют судьбу. Только зная свои сильные и слабые стороны человек может побороть карму. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие мужские имена обрекают носителей на несчастья в личной жизни.

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