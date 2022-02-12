🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Варшавер заявил, что Поргина хочет отдыхать каждый месяц и получать 150 тысяч

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 001

Сейчас вдова Караченцова занята в двух постановках в эпизодических ролях.

Варшавер заявил, что Поргина хочет отдыхать каждый месяц и получать 150 тысяч

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина давно и весьма активно конфликтует с нынешним руководством «Ленкома» в лице Марка Варшавера. Недавно актрисе озвучили размер ее новой зарплаты, которая на 50% меньше прежнего дохода.

В храме искусства объясняют эту ситуацию просто — Поргина больше занята участием в различных ток-шоу, чем сценой.

«Она почти не играет в театре уже 30 лет. При этом не может себе отказать в отдыхе. Каждый месяц хочет отдыхать. При этом получать в театре 150 тысяч рублей. Надо уметь зарабатывать. Причем своим трудом», — рассказал Варшавер в интервью изданию Teleprogramma.pro.

К слову, он неоднократно подчеркивал, что и при жизни Караченцова и после его смерти театр много помогал его семье финансово, но вдова словно забыла все сделанное ей добро.

По словам директора, сейчас артистку, по ее же просьбе, ввели в две постановки. Правда, роли у нее очень короткие, эпизодические. В спектакле «Поминальной молитве» Поргина появляется на заднем плане и вскоре удаляется за сцену, примерно так же все происходит в «Юноне и Авось», где у актрисы, как объяснил Варшавер, нет даже текста.

«Станиславский когда-то сказал: „Нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты“. Она как раз это показывает всем своим видом. И розовыми волосами, которыми радует зрителя», — высказался директор театра.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что вдова Караченцова сделала страшное признание.

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.99
0.27 85.36
-0.02
Приборы будут зашкаливать! Китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 феврал...

Последние новости

15:59
Как выглядит 12-летняя дочь Евгении Брик: «Мамина копия»
15:48
Сломлен судьбой: соседи рассказали об открывшем стрельбу из окна под Екатеринбургом
15:32
ЛДПР пожаловалась в полицию и ФСБ из-за слухов о смерти Жириновского
15:15
Какая группа крови защищает своего обладателя от тромбоза и легочной эмболии
15:01
Черное венчание: почему даже маги и экстрасенсы боятся кладбищенского приворота
14:42
Золотов поздравил российских лыжников со знаковой победой на Играх в Пекине

Сейчас читают

Черное венчание: почему даже маги и экстрасенсы боятся кладбищенского приворота
Валентинка на будущее: простой ритуал для привлечения любви в свою жизнь
Приборы будут зашкаливать! Китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год