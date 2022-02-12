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Подлодку ВМС США обнаружили в районе Курильских островов

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 001

Замеченная у острова Уруп американская субмарина проигнорировала предупреждение покинуть территориальные воды России. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Подлодку ВМС США обнаружили в районе Курильских островов

Фото: globallookpress / Bryan Moffat

Подлодку ВМС США обнаружили в районе Курильских островов. Замеченная у острова Уруп американская субмарина проигнорировала предупреждение покинуть территориальные воды России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что подлодка типа «Вирджиния» была обнаружена в территориальных водах РФ утром 12 февраля. Предупреждение покинуть район острова Уруп американские военные сначала проигнорировали.

Обнаруженная у Курил подлодка ВМС США пыталась следить за учениями ТОФ

Тогда российский фрегат применил, как отметили в оборонном ведомстве, «соответствующие средства». После этого американская субмарина покинула территориальные воды РФ.

Отряд Тихоокеанского флота продолжает контролировать подводное пространство, чтобы не допустить нарушения границ России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженную «Калибрами» подлодку «Магадан» впервые показали изнутри.

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