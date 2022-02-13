Ленивая «Азия»: рецепт курицы с чесноком на меду от шефа Емельяненко

Курица на меду является одним из популярнейших блюд азиатской кухни. Как выяснилось, добиться столь любимого многими вкуса можно с легкостью и дома. Шеф-повар и популярный кулинарный блогер Василий Емельяненко рассказал, как с помощью подручных средств приготовить чудо азиатского стрит-фуда на русской кухне.

Ингредиенты

Филе бедра с кожей и без кости — 4 штуки;

Нори или водоросли комбу — 5 граммов;

Вода — 1 литр;

Соевый соус — 2 столовых ложки;

Соль — 2 столовых ложки;

Сахар — 1 столовая ложка;

Мед — 2 столовых ложки;

Чеснок — 6 небольших зубчиков;

Мука — 2 столовых ложки;

Кукурузный или картофельный крахмал — 1 столовая ложка;

Растительное масло — 2 столовых ложки;

Соевый соус — 2 столовые ложки;

Зеленый лук — пара перьев.

Способ приготовления

Филе бедра без кости, но обязательно с кожей, подготовьте к вымачиванию в маринаде, опалив волосы.

Водоросли комбу или нори наломайте и положите в глубокую миску или мерный стакан объемом более литра. Засыпьте их двумя столовыми ложками соли без горки и одной ложкой сахара также без горки. Налейте 300 миллилитров воды, чтобы было легче взбивать водоросли миксером.

Взбейте их, после чего вылейте получившую смесь через сито в подготовленную глубокую миску для маринада. Долейте через сито еще 700 миллилитров, доведя объем до литра.

После приготовления маринада надо залить им курицу так, чтобы жидкость полностью покрыла мясо. Оставьте бедра мариноваться на полтора-два часа.

После того, как мясо напиталось соленой смесью, его нужно выложить на бумажные полотенца и накрыть ими же сверху. Так бумага впитает лишнюю влагу.

После этого поставьте сковородку на средний огонь, налейте немного растительного масла на нее, а курицу обваляйте в муке, смешанной с крахмалом, в пропорции 2:1 (две ложки муки и одна крахмала. — Прим. ред.). Когда сковорода разогреется, стряхните лишнюю муку с мяса и положите на нее курицу стороной с кожей.

Закройте курицу самодельной крышкой из пищевой фольги — она должна накрывать мясо, но при этом неплотно, чтобы испаряющаяся влага выходила, и курица не готовилась как бы на пару. Мясо должно готовиться минут семь, может, чуть меньше.

Пока курица жарится, почистите и мелко порубите шесть зубчиков чеснока. После этого поставьте разогреваться другую сковородку, добавив на нее немножко растительного масла. Переложите на нее бедра и добавьте в сковороду чеснок. На медленном огне помешивайте чеснок три-четыре минуты, чтобы он обзавелся легкой румяной корочкой.

После этого скиньте температуру на минимум и перемешайте чеснок с бедрами, распределив его по сковороде равномерно. Далее залейте курицу медом, переверните ее так, чтобы мед и чеснок покрыли мясо равномерно, сформировав глазурь.

Когда мед с чесноком обжарятся, полейте бедра парой столовый ложек соевого соуса. Если он густоват, то разбавьте его ложкой воды. Быстро перемешайте и снимите с огня. Всего в соусе курица должна жариться минут семь-десять максимум.

Сервируйте блюдо, обильно полив бедра соусом со сковородки, и мелко нашинкованными перьями зеленого лука. Приятного аппетита!

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