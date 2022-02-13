Грядущая неделя обещает быть особенной! А все благодаря бесконечным танцам звезд на небосклоне: перемещаясь в пространстве, огромные космические тела могут кардинально менять судьбы определенных групп людей. Обо всем в деталях в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Время любви!

Эксперт-эзотерик заметила, что неделя начинается с большого праздника — Дня всех влюбленных. Как по заказу в это время воинственный Марс соединяется с богиней красоты и секса Венерой, даря жителям Земли благоприятную атмосферу для всех любовных приключений.

«Праздник должен пройти феерично! Насколько возможно, включайтесь в красивую игру влюбленных. Если вы сейчас находитесь в отношениях — это прекрасное время, чтобы провести его вместе. Дарите подарки, вкусные вещи. Любые изображения с сердечками рулят!» — заметила Никольская.

По словам астролога, день действительно важно провести в позитивном настрое, иначе год будет грустным и одиноким. Если у человека нет «второй половинки» — в День всех влюбленных можно смело отправиться на ее поиски. Причем туда, куда раньше никогда бы не пошли! Эксперименты и приключения — вот главный девиз начала грядущей недели.

Будьте осторожны

Несмотря на фантастические звездные обещания, с делами и поступками в середине недели стоит быть аккуратными. Властвующий Водолей благоволит приятным начинаниям и способствует реализации желаний, но вносит коррективы полнолуние, что случится 16 февраля.

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«Оно будет непростое, поэтому со вторника по четверг включительно будьте поаккуратнее в проявлении своих эмоций, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. А затем, в пятницу, у нас еще один необычный аспект. Солнце переходит в знак Рыб и будет там до 20 марта. „На коне“ все представители водных и земных знаков зодиака: Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Дева и Козерог», — заключила Алена Никольская.

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