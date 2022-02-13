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Названа группа крови, обладатели которой больше других подвержены тромбозу

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Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер 1 629

Исследователям удалось выявить определенные закономерности в уязвимости перед болезнями разных групп людей.

Названа группа крови, обладатели которой больше других подвержены тромбозу

Фото: Depositphotos / lightsource

Вероятность определенных болезней, в том числе тромбоза и проблем с сердцем, может возрастать в зависимость от группы крови человека. Об этом сообщает American Heart Association, приводя итоги на исследования, в котором приняли участие более 400 тысяч человек.

Согласно обнародованным данным, люди со II и III группами крови склонны больше других к тромбоэмболии легочной артерии и тромбозам глубоких вен, что в свою очередь увеличивает риск развития сердечных приступов и инсульта. Так, вероятность  сердечного приступа у них на 8% выше, чем у носителей I группы. При этом к повышенному артериальному давлению более склонны люди с I группой крови.

Ранее 5-tv.ru рассказал, люди с какой группой крови предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям, какая группа повышает риск онкологии, а также сообщал, что ученые выявили связь между группой крови и коронавирусом.

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