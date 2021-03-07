Люди с какой группой крови предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям

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Георгий Иванов
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Гематолог рассказала, как отличительные черты разных видов важнейшей составляющей нашего организма могут влиять на здоровье.

Фото, видео: Depositphotos / 8Variety; 5-tv.ru

Знать особенности своей группы крови необходимо абсолютно всем — в зависимости от ее специфики человек выстраивает питание, выбирает методы лечения и профилактики. Гематолог Юлия Ненашева рассказала 5-tv.ru, как группа крови может влиять на склонность организма к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ).

По словам эксперта, наименее подвержены к заболеваниям сердечно-сосудистой системы люди с I группой крови.

«Они менее предрасположены к тромбозам и сердечно сосудистым заболеваниям. В крови у таких пациентов генетически заложено меньшее содержание протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда. То есть при воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта», — пояснила специалист.

Кроме того, врач добавила, что группа крови может влиять и на особенности репродуктивной системы человека. Последние исследования показали, что женщины с III группой крови реже других испытывают сложности с зачатием.

«Их высокий уровень факторов Виллебранда и восьмого фактора свертывания дает положительный протромботический потенциал и улучшает способность эмбриона к имплантации. А вот у женщин с I группой крови чаще всего самая низкая способность забеременеть», — рассказала Юлия Ненашева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, люди с какой группой крови предрасположены к развитию онкологии.

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