Взламывали дверь: Стас Садальский рассказал о смерти журналиста Кислинской

Актер пристыдил Союз журналистов за молчание по поводу похорон. По мнению Садальского, организация должна помочь достойно проводить одного из ярчайших представителей российской журналистики.

Умерла одна из известнейших советских и российских журналистов Лариса Кислинская. Об этом в Instagram рассказал актер Станислав Садальский. Он рассказал, что подруге Кислинской Елене Царьковой пришлось взламывать дверь в квартиру журналиста, поскольку та перестала выходить на связь.

«Лена на выходных была за городом, и когда Лариса перестала выходить на связь, Лена тут же поехала к ней. Лариса лежала уже мертвая, — поделился актер с подписчиками, — У Ларисы не осталось никого из родственников — ни детей, ни мужа, ни родителей. Зато есть две квартиры, на которые тут же налетели шакалы».

Актер возмутился, что в посмертной дележке о Кислинской будто бы забыли. Ему также не понравилось молчание со стороны Союза журналистов. По мнению Садальского, организация должна помочь с похоронами столь выдающегося представителя СМИ.

«Союз журналистов пока никаких действий никто не предпринял. А хотелось бы, чтобы он обратил внимание и помог с похоронами и кладбищем. Ну, а не поможет союз, что ж, позор и союзу, и председателю Союза журналистов Владимиру Соловьеву», — резюмировал актер.

Instagram @stas.sadalskiy

По словам Садальского, Кислинская не просто один из самых выдающихся криминальных журналистов России. Эта женщина не боялась никого.

«Помню, как Лариса единственная выступила против захоронения старшего Квантришвили на Ваганьково. Написала, что нельзя хоронить бандита рядом с могилой Высоцкого. Ей тогда стал угрожать Квантришвили-младший. Но, надо сказать, что спустя год, когда убили и его, Лариса так же открыто рассказала о заказчике. Ее тогда даже вдова Отари благодарила за смелость», — поделился историей артист.

Он также вспомнил, как Кислинская судилась с Иосифом Кобзоном из-за скандального материала. Журналист шесть лет судилась с мэтром советской и российской эстрады и ей удалось выиграть тяжбу.

В результате Кобзон, ранее в одном из своих интервью заявивший о «двух древнейших профессиях» Кислинской, решил помириться с журналистом и подарил ей роскошный букет орхидей.

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