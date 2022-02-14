Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Чего не следует делать Рыбам в 2022-м? Какой сюрприз Близнецам ждать в этом году?
Фото: Globallookpress.com / Michelangelo Gratton
2022-й откроет новую главу в личной жизни всех знаков зодиака. 5-tv.ru спросил у астролога Тианы Атлас, чего ждать и к чему стоит быть готовым представителям зодиакального круга в новом году.
Тиана Атлас
Астролог
Звезды говорят, что год Водяного Голубого Тигра внесет перемены в личную жизнь всех знаков зодиака. Уже в конце декабря 2021-го, как показывает гороскоп, многие ощутят, что их отношения проходят проверку на прочность.
«Весь ноябрь и декабрь также может штормить по теме любви и отношений», — рассказала астролог.
С успехом выйти из кризиса возможно лишь при уважении к партнеру. В этом году к отношениям следует подходить осознанно. Только так можно вывести их на серьезный уровень.
♈ Любовный гороскоп для Овна на 2022 год
(21 марта — 19 апреля)
Овны в 2022-м все силы бросят на построение собственной карьеры. Однако гороскоп показывает, что первенцу знаков зодиака все же не стоит забывать и о знакомствах.
«Особенно хороший период для этого будет в августе и октябре», — рассказала эксперт.
Тем, кто уже состоит в отношениях, звезды рекомендуют проявить максимум понимания к своему партнеру. Отнеситесь с уважением к его хобби и интересам, тогда вам откроется новая интересная личность.
Полный гороскоп на 2022-й для Овна читайте здесь.
♉ Любовный гороскоп для Тельца на 2022 год
(20 апреля — 20 мая)
Гороскоп показывает, что 2022-й несет для Тельцов множество перемен. Звезды говорят, появится возможность круто изменить свою жизнь. Особенно много нового для Тельцов начинается в любовной сфере.
«Уже с января по март можно получить предложение руки и сердца. Но, к сожалению, если ваш партнер настроен легкомысленно, такие отношения могут завершиться», — рассказала астролог Тиана Атлас.
По словам специалиста, в мае и октябре велик шанс на судьбоносную встречу. Для благоприятного развития отношений Тельцам необходимо в 2022-м проявить гибкость и даже в чем-то измениться.
Полный гороскоп на 2022-й для Тельца читайте здесь.
♊ Любовный гороскоп для Близнецов на 2022-й
(21 мая — 21 июня)
У Близнецов в 2022-м есть все шансы построить счастливые отношения. Но для этого главному эрудиту гороскопа необходимо отбросить все страхи и сомнения. Звезды рекомендуют сделать это уже в январе 2022-го.
«Самым романтическим периодом будет конец июня, начало июля и октябрь месяц», — рассказала астролог Тиана Атлас.
С ноября и до января 2023-го у Близнецов намечается непростое время. В эти месяца они переосмыслят свои отношения. Гороскоп показывает, не исключено возвращение бывших партнеров.
Полный гороскоп на 2022-й для Близнецов читайте здесь.
♋ Любовный гороскоп для Раков на 2022-й
(22 июня — 22 июля)
Гороскоп показывает, Раки в 2022-м могут столкнуться с холодностью партнера. Однако это будет длиться недолго.
«Уже в феврале, марте и апреле количество романтики будет просто зашкаливать», — предупредила эксперт.
Раки в 2022-м выведут свои отношения на новый уровень. Начиная с июня, их любовная связь может перерасти в брак. Но, судя по гороскопу, уже в августе у одного из партнеров рискует начаться тайный роман. Из-за него в октябре и ноябре Ракам придется выяснять отношения.
Полный гороскоп на 2022-й для Рака читайте здесь.
♌ Любовный гороскоп для Льва на 2022-й
(23 июля — 22 августа)
Личная жизнь Львов в 2022-м окажется не из простых. Гороскоп показывает, возможна проверка чувств на прочность. Особенно велика вероятность для этого в марте. Однако уже в апреле ситуация стабилизируется.
«Летние месяцы можно назвать хорошими для знакомства со своей второй половинкой», — пояснила специалист
Но, как показывает гороскоп, эти отношения вряд ли выльются в продолжительный роман. Уже в ноябре и декабре в них могут произойти неприятные перемены. Звезды призывают Львов не ждать в 2022-м сказочной романтики от партнера. Лучше сами создавайте соответствующую атмосферу и внесите в отношения элемент игры.
Полный гороскоп на 2022-й для Льва читайте здесь.
♍ Любовный гороскоп для Дев на 2022-й
(23 августа — 22 сентября)
Гороскоп показывает, что 2022-й несет Деве успех в любовной сфере. Особенно интересный период будет с января по март. В это время отличница зодиакального круга может стать родителем. Как минимум, у одного из партнеров появится желание завести ребенка.
«Апрель будет месяцем неоднозначным. С одной стороны — невероятная влюбленность. А с другой стороны — идеализация партнера, который может в это время что-то скрывать», — предупреждает астролог Тиана Атлас.
Судя по гороскопу, в этот период некоторые новые знакомые Девы могут оказаться совсем не теми, за кого она их принимала. Но уже с мая у нее появится возможность познакомиться с состоятельным человеком, который в будущем может оказаться ее партнером.
Звезды в 2022-м прогнозируют улучшение финансовой ситуации. Возможно, случится это благодаря заработку второй половинки Девы. Лучшим временем для заключения брака, как показывает гороскоп, будет август. А вот в ноябре и декабре бракосочетание лучше не планировать.
Полный гороскоп на 2022-й для Девы читайте здесь.
♎ Любовный гороскоп для Весов на 2022-й
(23 сентября — 23 октября)
В 2022-м Весам лучше заняться развитием серьезных отношений. Романтику в это время лучше отставить на второй план.
«В марте месяце могут быть ссоры и даже расставания. Но, уже начиная с середины мая и до конца года, количество претендентов на руку и сердце увеличится в разы», — рассказала астролог Тиана Атлас.
В августе начнется благоприятное время для бракосочетания. Судя по гороскопу, первая половина года вообще окажется для Весов очень благоприятной в сфере личных отношений.
Полный гороскоп на 2022-й для Весов читайте здесь.
♏ Любовный гороскоп для Скорпиона на 2022-й
(24 октября — 22 ноября)
Гороскоп показывает, что предыдущие годы Скорпионы проживали процесс личной трансформации. 2022-й, говорят звезды, должен стать апогеем в личностных переменах для этого знака. Скорпионы, готовые работать над отношениями, выйдут на новый уровень саморазвития.
«Период любви и романтики, когда просто, как говорится, сносит крышу, произойдет в апреле 2022-го», — рассказала эксперт.
В июне отношения Скорпионов станут серьезнее. Но уже в ноябре или декабре, судя по гороскопу, в них может наметиться кризис. Однако к декабрю ситуация изменится в лучшую сторону.
Полный гороскоп на 2022-й для Скорпиона читайте здесь.
♐ Любовный гороскоп для Стрельцов на 2022-й
(23 ноября — 21 декабря)
2022-й для Стрельцов станет благоприятным временем. Особенно успешным окажется его первая половина. В этот промежуток Стрельцы будут успешны во всех сферах. Но наиболее удачливы они окажутся в любви.
«Если вы одиноки, вы обязательно встретите своего человека. Сильного, яркого, легкого на подъем. Те, кто в отношениях, решат заключить брак», — рассказала астролог Тиана Атлас.
Многие Стрельцы во второй половине года узнают о прибавлении в семействе. Радостная новость прозвучит и в тех семьях, которые долгое время пытались стать родителями.
Полный гороскоп на 2022-й для Стрельца читайте здесь.
♑ Любовный гороскоп для Козерогов на 2022-й
(22 декабря — 20 января)
Первые три месяца 2022-го для Козерогов пройдут лучшим образом в сфере любви. Многие представители этого знака узаконят отношения. Гороскоп показывает, что лучшим временем для этого будут февраль и март. Удачное время для развития личной жизни будет и в июне.
«В августе будет довольно много напряжения. И совет Козерогам — в это время переключиться на работу, чем устраивать разборки и ссоры с партнером», — объяснила эксперт.
Но в сентябре и ноябре, судя по гороскопу, личная жизнь Козерогов стабилизируется. Это будет прекрасное время как для романтики, так и для более серьезного чувства.
Полный гороскоп на 2022-й для Козерога читайте здесь.
♒ Любовный гороскоп для Водолеев на 2022-й
(21 января — 18 февраля)
Для Водолеев 2022-й станет временем свободы. Гороскоп показывает, что-то в этом году окрылит предпоследний знак зодиака.
«Но все же есть шанс познакомиться с таким же интересным человеком как вы сами. И, может быть, даже вместе переехать в другой город или страну», — рассказала специалист.
Самыми благоприятными месяцами для любовных отношений Водолеев станут март, апрель и июль. Однако интересное знакомство может произойти и в августе. Конфликты могут возникнуть с сентября по ноябрь. Гороскоп показывает, Водолеям в этот период следует проявить сдержанность по отношению к партнеру.
Полный гороскоп на 2022-й для Водолея читайте здесь.
♊ Любовный гороскоп для Рыб на 2022-й
(19 февраля — 20 марта)
2022-й благоприятен для Рыб в любовных отношениях. Лучше всего дела в личной жизни представителей этого знака, судя по гороскопу, будут обстоять с января по март, в июле и в сентябре. В эти месяцы лучше всего знакомиться.
«В конце июля может произойти знакомство, от которого Рыбы потеряют голову. Но уже в сентябре станет понятно, серьезные это отношения или нет», — рассказала астролог Тиана Атлас.
Гороскоп показывает, что Рыбам в 2022-м не следует идеализировать партнера. То же касается и новых знакомых.
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