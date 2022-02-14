Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

2022-й откроет новую главу в личной жизни всех знаков зодиака. 5-tv.ru спросил у астролога Тианы Атлас, чего ждать и к чему стоит быть готовым представителям зодиакального круга в новом году.

Тиана Атлас

Астролог

Звезды говорят, что год Водяного Голубого Тигра внесет перемены в личную жизнь всех знаков зодиака. Уже в конце декабря 2021-го, как показывает гороскоп, многие ощутят, что их отношения проходят проверку на прочность.

«Весь ноябрь и декабрь также может штормить по теме любви и отношений», — рассказала астролог.

С успехом выйти из кризиса возможно лишь при уважении к партнеру. В этом году к отношениям следует подходить осознанно. Только так можно вывести их на серьезный уровень.

♈ Любовный гороскоп для Овна на 2022 год

(21 марта — 19 апреля)

Овны в 2022-м все силы бросят на построение собственной карьеры. Однако гороскоп показывает, что первенцу знаков зодиака все же не стоит забывать и о знакомствах.

«Особенно хороший период для этого будет в августе и октябре», — рассказала эксперт.

Тем, кто уже состоит в отношениях, звезды рекомендуют проявить максимум понимания к своему партнеру. Отнеситесь с уважением к его хобби и интересам, тогда вам откроется новая интересная личность.

Полный гороскоп на 2022-й для Овна читайте здесь.

♉ Любовный гороскоп для Тельца на 2022 год

(20 апреля — 20 мая)

Гороскоп показывает, что 2022-й несет для Тельцов множество перемен. Звезды говорят, появится возможность круто изменить свою жизнь. Особенно много нового для Тельцов начинается в любовной сфере.

«Уже с января по март можно получить предложение руки и сердца. Но, к сожалению, если ваш партнер настроен легкомысленно, такие отношения могут завершиться», — рассказала астролог Тиана Атлас.

По словам специалиста, в мае и октябре велик шанс на судьбоносную встречу. Для благоприятного развития отношений Тельцам необходимо в 2022-м проявить гибкость и даже в чем-то измениться.

Полный гороскоп на 2022-й для Тельца читайте здесь.

♊ Любовный гороскоп для Близнецов на 2022-й

(21 мая — 21 июня)

У Близнецов в 2022-м есть все шансы построить счастливые отношения. Но для этого главному эрудиту гороскопа необходимо отбросить все страхи и сомнения. Звезды рекомендуют сделать это уже в январе 2022-го.

«Самым романтическим периодом будет конец июня, начало июля и октябрь месяц», — рассказала астролог Тиана Атлас.

С ноября и до января 2023-го у Близнецов намечается непростое время. В эти месяца они переосмыслят свои отношения. Гороскоп показывает, не исключено возвращение бывших партнеров.

Полный гороскоп на 2022-й для Близнецов читайте здесь.

♋ Любовный гороскоп для Раков на 2022-й

(22 июня — 22 июля)

Гороскоп показывает, Раки в 2022-м могут столкнуться с холодностью партнера. Однако это будет длиться недолго.

«Уже в феврале, марте и апреле количество романтики будет просто зашкаливать», — предупредила эксперт.

Раки в 2022-м выведут свои отношения на новый уровень. Начиная с июня, их любовная связь может перерасти в брак. Но, судя по гороскопу, уже в августе у одного из партнеров рискует начаться тайный роман. Из-за него в октябре и ноябре Ракам придется выяснять отношения.

Полный гороскоп на 2022-й для Рака читайте здесь.

♌ Любовный гороскоп для Льва на 2022-й

(23 июля — 22 августа)

Личная жизнь Львов в 2022-м окажется не из простых. Гороскоп показывает, возможна проверка чувств на прочность. Особенно велика вероятность для этого в марте. Однако уже в апреле ситуация стабилизируется.

«Летние месяцы можно назвать хорошими для знакомства со своей второй половинкой», — пояснила специалист

Но, как показывает гороскоп, эти отношения вряд ли выльются в продолжительный роман. Уже в ноябре и декабре в них могут произойти неприятные перемены. Звезды призывают Львов не ждать в 2022-м сказочной романтики от партнера. Лучше сами создавайте соответствующую атмосферу и внесите в отношения элемент игры.

Полный гороскоп на 2022-й для Льва читайте здесь.

♍ Любовный гороскоп для Дев на 2022-й

(23 августа — 22 сентября)

Гороскоп показывает, что 2022-й несет Деве успех в любовной сфере. Особенно интересный период будет с января по март. В это время отличница зодиакального круга может стать родителем. Как минимум, у одного из партнеров появится желание завести ребенка.

«Апрель будет месяцем неоднозначным. С одной стороны — невероятная влюбленность. А с другой стороны — идеализация партнера, который может в это время что-то скрывать», — предупреждает астролог Тиана Атлас.

Судя по гороскопу, в этот период некоторые новые знакомые Девы могут оказаться совсем не теми, за кого она их принимала. Но уже с мая у нее появится возможность познакомиться с состоятельным человеком, который в будущем может оказаться ее партнером.

Звезды в 2022-м прогнозируют улучшение финансовой ситуации. Возможно, случится это благодаря заработку второй половинки Девы. Лучшим временем для заключения брака, как показывает гороскоп, будет август. А вот в ноябре и декабре бракосочетание лучше не планировать.

Полный гороскоп на 2022-й для Девы читайте здесь.

♎ Любовный гороскоп для Весов на 2022-й

(23 сентября — 23 октября)

В 2022-м Весам лучше заняться развитием серьезных отношений. Романтику в это время лучше отставить на второй план.

«В марте месяце могут быть ссоры и даже расставания. Но, уже начиная с середины мая и до конца года, количество претендентов на руку и сердце увеличится в разы», — рассказала астролог Тиана Атлас.

В августе начнется благоприятное время для бракосочетания. Судя по гороскопу, первая половина года вообще окажется для Весов очень благоприятной в сфере личных отношений.

Полный гороскоп на 2022-й для Весов читайте здесь.

♏ Любовный гороскоп для Скорпиона на 2022-й

(24 октября — 22 ноября)

Гороскоп показывает, что предыдущие годы Скорпионы проживали процесс личной трансформации. 2022-й, говорят звезды, должен стать апогеем в личностных переменах для этого знака. Скорпионы, готовые работать над отношениями, выйдут на новый уровень саморазвития.

«Период любви и романтики, когда просто, как говорится, сносит крышу, произойдет в апреле 2022-го», — рассказала эксперт.

В июне отношения Скорпионов станут серьезнее. Но уже в ноябре или декабре, судя по гороскопу, в них может наметиться кризис. Однако к декабрю ситуация изменится в лучшую сторону.

Полный гороскоп на 2022-й для Скорпиона читайте здесь.

♐ Любовный гороскоп для Стрельцов на 2022-й

(23 ноября — 21 декабря)

2022-й для Стрельцов станет благоприятным временем. Особенно успешным окажется его первая половина. В этот промежуток Стрельцы будут успешны во всех сферах. Но наиболее удачливы они окажутся в любви.

«Если вы одиноки, вы обязательно встретите своего человека. Сильного, яркого, легкого на подъем. Те, кто в отношениях, решат заключить брак», — рассказала астролог Тиана Атлас.

Многие Стрельцы во второй половине года узнают о прибавлении в семействе. Радостная новость прозвучит и в тех семьях, которые долгое время пытались стать родителями.

Полный гороскоп на 2022-й для Стрельца читайте здесь.

♑ Любовный гороскоп для Козерогов на 2022-й

(22 декабря — 20 января)

Первые три месяца 2022-го для Козерогов пройдут лучшим образом в сфере любви. Многие представители этого знака узаконят отношения. Гороскоп показывает, что лучшим временем для этого будут февраль и март. Удачное время для развития личной жизни будет и в июне.

«В августе будет довольно много напряжения. И совет Козерогам — в это время переключиться на работу, чем устраивать разборки и ссоры с партнером», — объяснила эксперт.

Но в сентябре и ноябре, судя по гороскопу, личная жизнь Козерогов стабилизируется. Это будет прекрасное время как для романтики, так и для более серьезного чувства.

Полный гороскоп на 2022-й для Козерога читайте здесь.

♒ Любовный гороскоп для Водолеев на 2022-й

(21 января — 18 февраля)

Для Водолеев 2022-й станет временем свободы. Гороскоп показывает, что-то в этом году окрылит предпоследний знак зодиака.

«Но все же есть шанс познакомиться с таким же интересным человеком как вы сами. И, может быть, даже вместе переехать в другой город или страну», — рассказала специалист.

Самыми благоприятными месяцами для любовных отношений Водолеев станут март, апрель и июль. Однако интересное знакомство может произойти и в августе. Конфликты могут возникнуть с сентября по ноябрь. Гороскоп показывает, Водолеям в этот период следует проявить сдержанность по отношению к партнеру.

Полный гороскоп на 2022-й для Водолея читайте здесь.

♊ Любовный гороскоп для Рыб на 2022-й

(19 февраля — 20 марта)

2022-й благоприятен для Рыб в любовных отношениях. Лучше всего дела в личной жизни представителей этого знака, судя по гороскопу, будут обстоять с января по март, в июле и в сентябре. В эти месяцы лучше всего знакомиться.

«В конце июля может произойти знакомство, от которого Рыбы потеряют голову. Но уже в сентябре станет понятно, серьезные это отношения или нет», — рассказала астролог Тиана Атлас.

Гороскоп показывает, что Рыбам в 2022-м не следует идеализировать партнера. То же касается и новых знакомых.

Полный гороскоп на 2022-й для Рыб читайте здесь.