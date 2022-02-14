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Врачи дали благоприятный прогноз тяжелобольному Жириновскому

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 20 154

Главу ЛДПР госпитализировали с коронавирусом и обширным поражением легких. Затем в ходе обследования у него выявили серьезное воспаление головного мозга.

Врачи дали благоприятный прогноз тяжелобольному Жириновскому

Фото: ТАСС / Владимир Трефилов

Состояние госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского сейчас не вызывает опасений. По данным 5-tv.ru, несмотря обширное поражение легких и выявленное воспаление головного мозга, негативной динамики не наблюдается.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что последние результаты анализов Жириновского удовлетворительны — токсинов, которые могли бы навредить политику, не обнаружено. Учитывая, что Владимир Вольфович заразился COVID, уровень кислорода в крови абсолютно приемлемый — 95%, дыхание нормальное.

Известно, что 75-летнего Жириновского периодически подключают к спецоборудованию, которое помогает органам справляться со своей работой. Отказываться от аппаратов пока не планируют — во избежание резкой серьезной нагрузки, однако уже наблюдается положительная динамика. Проводится также медикаментозная терапия. Врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Жириновский находится в VIP-отделении Центральной клинической больницы Управления делами президента России. Изначально у политика выявили обширное поражение легких на фоне заражения COVID. Его состояние ранее оценивалось как тяжелое. В Минздраве РФ уточняли, что контролируют ситуацию, а в самой ЛДПР настаивали, что некоторые СМИ сильно преувеличивают сведения о здоровье Владимира Вольфовича.

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Врачи дали благоприятный прогноз тяжелобольному Жириновскому

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