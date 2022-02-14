Юлия Меньшова показала фото молодого мужа: «Мы встретились у Пушкина»

Актриса рассказала романтичную историю знакомствас избранником в День всех влюбленных.

Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа, заслуженного артиста РФ Игоря Гордина, с Днем всех влюбленных. На своей странице в Instagram актриса и телеведущая опубликовала архивное фото, сделанное, вероятно, в самом начале их романтических отношений. Супруги вместе более 25 лет и все еще испытывают радость от взаимных признаний.

В честь нежного праздника любви Меньшова рассказала историю знакомства со своим избранником. Произошло оно, правда, не 14 февраля, а в апреле 1996 года. Потому что, как отметила звезда, февраль в России «мало подготовлен к романтическим прогулкам по вечерам». Хотя влюбленных ни погода, ни препятствия пострашнее, не останавливают от подвигов.

Instagram @juliavmenshova

«Влюбленным просто необходимы памятники… А где еще назначить встречу, спотыкаясь в словах и задыхаясь от собственной смелости?.. Мы с мужем встретились у Пушкина…14 февраля меня все равно радует, как еще один повод сказать близкому человеку о том, что он дорог. А заодно воздать хвалу всем масштабным архитектурным сооружениям, около которых не разминулась в судьбе очередная парочка влюбленных», — подписала кадры Меньшова.

Instagram @juliavmenshova

Брак актрисы, дочери больших кинодеятелей Веры Алентовой и ныне покойного Владимира Меньшова, с коллегой по цеху не всегда был безоблачным. Через шесть лет после свадьбы телеведущая рассталась с супругом на целых четыре года.

Их дочь Таисия тогда была еще маленькой, а старший сын Андрей переживал разрыв очень тяжело. В шоу Агаты Муцениеце Меньшова рассказала, как рыдал мальчик, увидев в журнале статью про маму, в которой фигурировало «бывший муж». Папа не может быть бывшим, кричал ребенок в слезах. Это разбивало сердце матери. Вскоре и дочка заявила, что хочет желать папе спокойной ночи каждый день. К счастью детей, в 2009 родители помирились и больше уже не расставались.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, блогер Анастасия Ивлеева рассекретила, с кем встретит День святого Валентина.