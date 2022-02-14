Женские имена, обладательницы которых рискуют остаться без гроша в кармане

Имя может влиять на материальное благосостояние, уверен астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис. Специально для 5-tv.ru он составил список женских имен, обладательницы которых могут стать бедными.

Наталья

Обладательницам этого довольно популярного имени не очень-то везет с деньгами. К Наталье деньги легко приходят, но также легко и уходят. Наташе лучше заниматься другими делами, а не стараться заработать как можно больше денег. Имя ей в этом не поможет.

Алина

Это имя по одной версии переводится как «благородная», «величественная», а по другой — «чужая». Для Алин деньги — слишком низменное проявление успеха. И их великая цель и предназначение совсем не в богатствах.

София

Вибрация этого имени и его историческая судьба создает вокруг человека воронку определенной магической энергии, которая влияет на денежный канал, считает экстрасенс. София тяжело зарабатывает деньги. Поэтому, прежде чем назвать так дочь, стоит хорошо подумать.

Ангелина

Если человек сам по себе не нацелен на получение денег, не умеет их делать, то имя будет влиять негативно. К таким именам относиться и Ангелина. В переводе оно означает «ангел, вестница», и, скорее, обладательница такого имени связана с духовным миром, нежели бытом и зарабатыванием денег.

Инна

Популярное на территории бывших стран СССР имя Инна не поможет ее обладательницам заработать миллионы. Имя переводится как «бурный поток». И энергетика Инны такая же сильная, как и значение. Увы, но это никак не поможет женщинам с этим именем заработать и сохранить легкие деньги.

Анастасия

Анастасия — одно из самых популярных имен в России. Но Насти или Аси не очень-то развиваются в финансовой сфере. Если вы обладаете подобным именем, не значит, что все в вашей жизни будет плохо. Ведь многое зависит от самого человека.

«Стоит понять, что деньги не являются для вас целью. В этот мир высшие силы послали вас, возможно, совершенно с другой миссией», — считает мастер оккультных наук.

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