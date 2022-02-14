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Звенит капель: какие приметы на Сретение укажут на скорое завершение зимы

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 3 279

15 февраля отмечается Сретение. Какие приметы сложились для этого дня и как они предвещают весеннюю погоду и урожай? — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала парапсихолог Вера Райская.

Фото, видео: Depositphotos / ra2studio; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Всего две недели остается до календарного наступления теплого сезона. Согласно народным верованиям, середина февраля — время, когда зима встречается с весной. 15 февраля отмечается Сретение Господне. Какие приметы сложились для этого дня, как они предвещают погоду на следующие месяцы и обильным ли будет урожай, — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала целитель, парапсихолог Вера Райская.

По ее словам, если утреннюю метель сменяет солнце, то это верный признак того, что зиме скоро конец, а весна не замедлит себя ждать и придет точно в срок.

Если метель продлится целый день, то и зима растянется еще на один месяц.

Кроме того, погодные настроения на Сретение достаточно четко указывают на урожайность 2022 года. Метель метет целый день — быть неурожаю.

«Если 15 февраля вы увидите капель на улице, то это к большому урожаю пшеницы. А если в этот день дует сильный ветер, то будет просто хороший урожай плодовых деревьев», — напомнила народную мудрость целитель Вера Райская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как грецкий орех может помочь в поисках возлюбленного. По совету Веры Райской, ритуал для привлечения любви в свою жизнь нужно провести в День всех влюбленных.

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