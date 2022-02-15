Певица Maruv сообщила о беременности в свой день рождения

Украинская певица Анна Корсун, больше известная как Maruv, любит эпатировать публику откровенными, подчеркнуто сексуальными нарядами и смелыми образами. Однако вне сцены артистка — нежная супруга и верная спутница жизни. Уже несколько лет звезда счастлива в браке со своим избранником Александром Корсуном.

На днях знаменитость отметила свой 31-й день рождения и по этому случаю решила рассказать о счастливых переменах в жизни ее семьи. Как выяснилось, совсем скоро артистка станет мамой.

«У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Сашей в ожидании малыша. Считаю это самым потрясающим подарком», — сообщила Maruv на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Свой пост певица сопроводила серией собственных снимков «в интересном положении». На фото знаменитость позирует в черном лаковом платье, плотно облегающем заметно округлившийся животик. Судя по всему, срок беременности уже достаточно большой.

В комментариях певицу завалили поздравлениями и пожеланиями счастья самой Maruv, ее супругу и будущему малышу.

«Вот это потрясающая новость! С днем рождения и огромного счастья вам»;

«Вам невероятно идет беременность»;

«Будьте счастливы и здоровы. Этому малышу повезло», — написали поклонники.

К слову, будущая мамочка, судя по всему, не собирается оставлять творческую деятельность и продолжает активно работать — в марте запланирован выход ее нового альбома.

Однако в январе артистка все же была вынуждена взять небольшую паузу. Как признавалась Maruv, она временно решила покинуть сцену из-за плохого самочувствия. Не исключено, что временное недомогание было связано как раз с беременностью. Впрочем, это только предположение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Maruv подверглась травле на Украине после ее слов о России.