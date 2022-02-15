Кардиолог рассказала о пользе интимной близости для профилактики тромбозов

Появление тромбов способно спровоцировать развитие различных опасных недугов, таких, как инфаркты и инсульты. В период пандемии коронавируса проблема стала еще более актуальна, ведь тромбозом стало страдать гораздо большее число людей, в том числе молодых. Многие задаются вопросом — как же предупредить недуг? Как выяснилось, не всегда нужно прибегать к лекарствам. Отличной профилактикой в данном случае может стать регулярный секс.

Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-кардиолог, клинический психолог и психосоматолог Анна Кореневич.

По словам специалиста, не допустить развитие опасного состояния можно несколькими способами, которые лучше, кстати, практиковать в комплексе.

В частности, чтобы избежать возникновения тромбозов нужно пить достаточное количество воды — два-три литра в сутки, придерживаться здорового рациона в питании, полностью отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя и, конечно, давать организму умеренные физические нагрузки.

Эксперт отмечает — интимная близость оказывает самое положительное воздействие на организм в целом и улучшает кровоток, что не дает сгусткам образовываться внутри сосудов.

«Во время секса повышается частота пульса, уровень артериального давления, улучшается микроциркуляция, ускоряется отток крови по организму. Таким образом, это идеальная физическая нагрузка, доступная всем и практически в любом возрасте», — рассказывает доктор.

По словам специалиста, уже доказано, что чем более регулярную половую жизнь ведет человек, тем меньше он подвержен риску возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.

В подтверждение этой точки зрения эксперт приводит результаты одного исследования. Так, ученые изучали группу женщин, которые перенесли инфаркт в нехарактерно раннем возрасте — до 45 лет. В результате выяснилось, что у 65% пациенток либо совсем отсутствует секс в жизни, либо присутствует, но не доставляет удовольствия, по ряду причин.

Пи этом, интересно, что среди мужчин была выявлена гораздо меньшая степень взаимосвязи — только 35% представителей сильного пола в той же возрастной категории имели проблемы в интимной сфере. Таким образом, по словам специалиста, становится очевидно, что именно для женского здоровья регулярный, яркий, приносящий необходимую разрядку и наслаждение секс является просто-напросто необходимостью, которая позволит сохранить здоровье и предупредить развитие опасных недугов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что гематолог объяснил разницу между тромбозом и повышенной свертываемостью крови.