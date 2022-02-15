Карпович намекнула на расставание с Прилучным: «Любите того, кто не предаст»

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович фактически подтвердила конец скандального романа с актером Павлом Прилучным. Во всяком случае, поклонники именно так истолковали ее пост в Instagram, оставленный накануне.

В День святого Валентина актриса, вместо того чтобы написать слова любви в адрес бойфренда, намекнула на предательство.

«Любите того, кто никогда тебя не предаст. Да и просто так любите. Ни за что. Потому что любовь не выбирает. Любите весь мир от избытка сердца, просыпаясь с чувством благодарности к богу, вселенной за то, что имеем», — написала Карпович.

Instagram @m1r0slava_karpovich

На днях сам Прилучный спровоцировал слухи о расставании с возлюбленной, написав в сети пост о ней, который многие сочли прощальным. В нем звезда «Мажора» поблагодарил Карпович за то, что «поддержала и была рядом в сложный период», написал множество комплиментов и попросил фанатов «остановить волну хейта и ненависти» в адрес актрисы.

Предположительно, роман Прилучного и Карпович начался, когда Павел еще был женат на актрисе Агате Муцениеце. Поклонники уверены, что именно звезда «Папиных дочек» разбила брак, хотя сама экс-супруга Прилучного называла причиной расставания его пьянство и рукоприкладство. Так или иначе, в 2020 году актер развелся с женой, однако и роман с Карпович не комментировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне слухов о расставании с Карпович Прилучный отправился вместе с бывшей женой, сыном и дочкой на отдых в Дубай.