Душа компании или убийца: как узнать, что будет с человеком после алкогольной вечеринки

Можете ли вы контролировать себя, выпив бокал вина? А если рядом друг, что принял на грудь литр и больше — будет страшно или нет?

Шумные дни рождения, большие юбилеи, веселые корпоративы — все это прекрасно, если знать, что не обернется грандиозным скандалом. Порой под воздействием алкоголя люди меняются так, что их сложно узнать! Но кто именно относится к «категории риска» и как спрогнозировать поведение отдыхающих? Подробнее об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал психиатр, нарколог Алексей Казанцев.

С градусом поосторожнее!

По словам эксперта, непредсказуемых людей на тусовках не так мало, как может показаться. Кто-то, приняв на грудь, становится доброжелательным, а кто-то начинает творить ужасные вещи. Драка на свадьбе — знакомо? Зачинатели таких конфликтов — нередко очень тихие и скромные персоны. Но что же ими движет под воздействием градуса? Оказалось, воспитание.

«В состоянии опьянения очень много людей становятся агрессивными, выражаются нецензурной бранью либо какие-то социально-опасные вещи совершают, ведут себя неадекватно. Алкоголь, к сожалению, пагубно влияет на этические нормы поведения. То есть отключаются полностью границы, которые прививали», — отметил Казанцев.

Психиатр уточнил, что поведение человека подшофе можно спрогнозировать задолго до того, как он начал пить. Речь идет о состоянии пришедшего на вечеринку. Если изначально гость настроен негативно, ожидать улучшения настроения с повышением градуса точно не стоит. От такого отдыхающего лучше вовсе держаться подальше — велик риск попасть под горячую руку.

«Часто бывает так называемая атипичная форма опьянения, где помимо нецензурной брани еще ведут себя агрессивно. Самая страшная форма — патологическая, когда человек совершает противоправные действия вплоть до убийства и на утро не помнит, что с ним происходило. Таким людям, конечно, лучше совсем не употреблять алкоголь», — заключил Алексей Казанцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие дозы алкоголя наносят наименьший вред здоровью.