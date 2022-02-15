Голодное и костлявое: что готовит второе полнолуние 2022 года всем знакам зодиака

Второе полнолуние в 2022 года произойдет 16 февраля. Это астрономическое явление наряду с новолунием рассматривается как оказывающее значительное воздействие на эмоции человека и принимаемые им решения.

Астролог Алена Никольская в интервью 5-tv.ru рассказала, что у последнего зимнего полнолуния несколько названий. «Снежное» — из-за большого количества осадков, приходящихся на этот период, «голодное, или костлявое» полнолуние — по причине истощения съедобных запасов в конце зимы, а также «медвежье» — в это время обычно рождаются медвежата.

«Полнолуние 16 февраля ознаменуется оппозицией: Солнце будет находиться в знаке Водолея, а Луна — во Льве», — обозначила позиции небесных тел астролог.

На описанных аспектах полнолуние будет заставлять нас проявлять себя вовне, при этом придется всем и каждому доказывать, что мы самые лучшие. Астролог советует полноценно использовать данный период для того, чтобы наполниться ресурсами.

Предсказатель уточнила, что перед полнолунием Венера с Марсом будут в соединении, такой расклад окажет значительное влияние на эмоциональную сферу.

«Нам будет необходим любимый и любящий человек, а если его не окажется рядом, то будет невероятно остро ощущаться одиночество», — объяснила Никольская.

Кроме того, поскольку ночное светило находится в знаке Льва, славящегося любовью к обожанию и роскоши, то, как считает предсказательница, необходимо надевать самые красивые вещи. Несмотря на то, что полнолуние приходится на середину недели, непременно стоит посетить культурное мероприятие, отправиться в театр или на выставку, а на худой конец посидеть в кофейне или небольшом уютном ресторане, выбрав безупречный образ и заказав самое желанное блюдо.

Эксперт уверена, что после такого выхода в свет вы обязательно заметите улучшение настроения. Бонусом станет повышенное внимание вашей персоне: вы выглядите неотразимо.

«Вы совершенно точно можете произвести неизгладимое впечатление на представителей противоположного пола благодаря тому, что в полнолуние абсолютно все силы и вся энергетика находится на максимуме, эффекта добавляет соединение Венеры с Марсом», — заверила Никольская.

Прорицатель добавила, что именно в день полнолуния возрастает шанс познакомиться с человеком, глубокие отношения с которым свяжут вас в долгосрочной перспективе.

«Сейчас много планет находится в знаке Козерога — Марс, Венера, Плутон, Меркурий — а это означает, что все завязывающееся в данный момент будет иметь очень долгоиграющие планы и достаточно серьезное развитие. Поэтому используйте этот день себе во благо», — резюмировала астролог.

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