Умны, успешны и хороши собой: ТОП-5 мужчин-долгожителей

Наши имена могут не только предсказать судьбу, но и существенно повлиять на наши личные качества, благодаря которым человек проживет счастливую долгую жизнь.
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Здоровье и долголетие человека во многом зависит от его личных качеств. Во многом характер и предрасположенности формируются в человеке с присвоением ему имени. Поэтому срок жизни мужчин в этом мире плотно связан с ним. Астролог Артемий Никара в беседе с 5-tv.ru рассказал, в чем секрет долголетия людей с определенными мужскими именами.
«Первый в нашем списке — это Борис. Бескорыстный мужчина, всегда поступающий по совести, готовый помогать окружающим, никогда не обманывает. На них можно всегда и везде положится», — поделился эксперт.
Второе имя — Геннадий. Он обладает высокой предрасположенностью к эмпатии, всегда глубоко переживает проблемы других людей. Геннадий тщательно следит за своим здоровьем и любит порядок во всех аспектах жизни.
«Далее у нас идет Георгий. Ему присуща смелость, решительность и уважение к окружающим. Старается избегать скандалов и каждый свой шаг просчитывает тщательно», — рассказал Никара.
Следующее имя, по рейтингу астролога, Николай. Он обладает целым каскадом положительных черт. Николай никогда не сидит на месте и стремится идти только вперед к намеченной цели.
«Замыкает нашу пятерку Моисей. Переводится как „сын божий“. Ему характерны: острый ум и мудрость, которые помогают ему выкрутиться из любой ситуации», — закончил эзотерик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-3 мужских имен, которые чаще всего остаются вдовцами.
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