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Умны, успешны и хороши собой: ТОП-5 мужчин-долгожителей

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 269

Наши имена могут не только предсказать судьбу, но и существенно повлиять на наши личные качества, благодаря которым человек проживет счастливую долгую жизнь.

Фото, видео: Depositphotos / TarasMalyarevich; 5-tv.ru

Здоровье и долголетие человека во многом зависит от его личных качеств. Во многом характер и предрасположенности формируются в человеке с присвоением ему имени. Поэтому срок жизни мужчин в этом мире плотно связан с ним. Астролог Артемий Никара в беседе с 5-tv.ru рассказал, в чем секрет долголетия людей с определенными мужскими именами.

«Первый в нашем списке — это Борис. Бескорыстный мужчина, всегда поступающий по совести, готовый помогать окружающим, никогда не обманывает. На них можно всегда и везде положится», — поделился эксперт.

Второе имя — Геннадий. Он обладает высокой предрасположенностью к эмпатии, всегда глубоко переживает проблемы других людей. Геннадий тщательно следит за своим здоровьем и любит порядок во всех аспектах жизни.

«Далее у нас идет Георгий. Ему присуща смелость, решительность и уважение к окружающим. Старается избегать скандалов и каждый свой шаг просчитывает тщательно», — рассказал Никара.

Следующее имя, по рейтингу астролога, Николай. Он обладает целым каскадом положительных черт. Николай никогда не сидит на месте и стремится идти только вперед к намеченной цели.

«Замыкает нашу пятерку Моисей. Переводится как „сын божий“. Ему характерны: острый ум и мудрость, которые помогают ему выкрутиться из любой ситуации», — закончил эзотерик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-3 мужских имен, которые чаще всего остаются вдовцами.

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