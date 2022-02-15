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Момент ДТП с Даней Милохиным попал на видео

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 611

Момент столкновения Дани Милохина с велосипедистом попал на видео

Фото, видео: Instagram @danya_milokhin; 5-tv.ru

В результате столкновения сильно пострадало лицо блогера. Фото своих ссадин он выложил в Instagram.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео момента наезда велосипедиста на популярного российского тиктокера Даню Милохина в центре Москвы.

Хозяин двухколесного транспорта сбил блогера, когда тот обходил свой черный Maybach. Инцидент произошел в центре Москвы, в районе ТРК «Атриум».

Милохину что-то понадобилось в багажнике, поэтому он вышел из машины. Когда он начал возвращаться обратно на свое переднее пассажирское место, на него на высокой скорости налетел велосипедист.

Тиктокер с размаху рухнул на асфальт, но к нему сразу же начали подбегать прохожие. Они стали его поднимать — Милохин не смог сам сразу встать на ноги. Также из машины выбежал водитель звезды. Он же помог ему сесть в машину.

Блогер не стал никак комментировать ДТП. После инцидента он выставил в Instagram фото своего лица с рассеченной бровью и множеством ссадин, оставив подписчиков гадать, что же произошло с ним.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Милохин попал под колеса велосипедиста.

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Момент ДТП с Даней Милохиным попал на видео

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