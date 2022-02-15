Волочкова раскрыла корыстные мотивы экс-избранника: «Хотел подселить сына»

По словам артистки, Сергей пытался использовать ее популярность в личных целях.

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности отношений со своим бывшим возлюбленным, банщиком Сергеем. По словам звезды, экс-избранник пытался воспользоваться ей в корыстных целях. Мало того, что он сам жил за счет звезды, мужчина хотел заодно пристроить и сына.

«Появились намеки, что неплохо было поселить мальчика в моем доме, потому что у него сложные отношения с мамой. Я осознала, что мне просто начинают навязывать семью, с которой я жить не могу и не хочу. Потому что мне нужен мужчина, который будет меня поддерживать, носить на руках, а не вот это все!» — категорично выразилась артистка в интервью с Teleprogramma.pro.

К слову, сама Волочкова не рассматривала управляющего банным комплексом как достойного кандидата на свое сердце, не говоря уже о замужестве — для нее это был лишь очередной «курортный роман». Однако сам предприниматель, по словам знаменитости, нашел способ извлечь из этого выгоду.

«Вдруг он стал внаглую лезть в мои прямые эфиры, показывать себя везде, где только можно. К сожалению, это не первый случай в моей жизни, когда люди теряют голову от славы», — поделилась Волочкова.

Эпатажная звезда рассказала, что мужчина попросил у нее 12 миллионов рублей на постройку фитнес-центра, где он стал бы управляющим. Такой наглости балерина уже не могла потерпеть. Волочкова предложила Сереже расстаться полюбовно, без скандалов, однако все вышло совершенно иначе.

«Он пишет про меня чушь и грязь, поддерживает моих хейтеров. Я дарила ему любовь, а он писал за спиной гадости. И это для меня был действительно удар. Я благодарю бога, что унесла ноги с того отдыха от человека с бандитским прошлым целой и здоровой», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова нашла нового ухажера на 14 февраля.