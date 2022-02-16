Ирина Дубцова о наглости продюсеров: «Попросили раздеться до лифчика и трусов!»

Певица рассказала об одном из самых унизительных моментов работы в шоу-бизнесе.

Певица Ирина Дубцова вспомнила, как на одном из кастингов ее попросили раздеться и продемонстрировать фигуру. Такого отношения к себе со стороны продюсера артистка терпеть не стала. До сих пор она как автор собственных песен всячески избегает любого давления со стороны коллег по шоу-бизнесу. Об этом победительница «Фабрики звезд — 4» рассказала в интервью «МК».

Как отметила Дубцова, в юности, а она начала карьеру еще несовершеннолетней, ее часто предупреждали, что девушки попадают на сцену «через постель». В начале нулевых не было возможности раскрутиться без продюсера — в социальных сетях, например. И воротилы шоу-бизнеса этим безбожно пользовались.

Дубцова долго не верила в это коварство, пока не столкнулась с ним сама. К тому же первый опыт был очень позитивным: первые продюсеры Игорь Матвиенко и Игорь Крутой относились к певице почти по-отцовски, уважительно и бережно. Но позже пришлось встречаться и с противоположными личностями. Одни предлагали найти «папика», который заплатит за продвижение, другие делали недвусмысленные намеки.

«Когда я пошла на кастинг к еще одному известному продюсеру, который канул куда-то в небытие, кстати… Я пришла на прослушивание, что-то спела, и мне говорят: „А теперь раздевайся“. Я так удивилась! Меня попросили раздеться до лифчика и трусов, чтобы они фигуру посмотрели. Я говорю: „До свиданья“. Тогда я поняла, что те разговоры не просто так ведутся, и дыма без огня не бывает», — вспоминала Дубцова.

Находиться под давлением, призналась исполнительница, она не может, так как рамки для нее — все равно что тюрьма. Поэтому сегодня, хоть это и требует большой энергии и трудоспособности, она продолжает самостоятельно писать песни и зарабатывать творчеством, не ожидая чьей-то помощи. Такова цена ее свободы.

Ранее, как сообщал 5- tv.ru, Ирина Дубцова рассказала, почему решила удалить грудные импланты и вернуть свою натуральную красоту.