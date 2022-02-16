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Сати Казанова планирует эмигрировать из России

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 8 287

Экс-участница «Фабрики» Сати Казанова решила покинуть Россию

Сати Казанова планирует эмигрировать из России

Фото: Instagram @satikazanova

Актриса вышла замуж за итальянца Стефано Тиоццо в 2017-м и долгое время поддерживала отношения с супругом на расстоянии.

Певица и экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова вышла замуж в 2017-м. Ее избранником стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо. В этом году Сати и Стефано отметят пятилетнюю годовщину свадьбы. В интервью WMJ.ru певица рассказала о грядущем переезде к любимому мужчине.

По словам Сати, она вскоре точно оставит Москву и переберется в солнечную Италию. У супругов в стране есть дом, в котором певица хотела бы провести большую часть жизни. Из Москвы Сати не отпускают работа, коллеги и музыканты.

«Все это связано пока еще в большей степени с Россией, но если вы заметили, я часто употребляю слово „пока“, что говорит о том, что со временем я буду все больше и больше становиться независимой территориально от России, а значит, меня ничего держать не будет», — намекнула звезда в интервью.

Казанова несколько лет поддерживала отношения с мужем на расстоянии. Это сказалось и на их браке: в семейной жизни Сати и Стефано нередко бывают разногласия. Как отмечает певица, точки зрения партнеров не сходятся из-за ментальности. Но, в отличие от Сати, ее муж не такой темпераментный как звезда. В паре Стефано — более мудрый и терпеливый.

«Он очень мягко сводит наши конфликты на нет. Когда я понимаю, насколько он мудр и справедлив, мне ничего не остается, кроме как согласиться и извиниться. Поэтому все хорошо, а все эти разногласия из-за ментальности сходят у нас на нет, в какой-то момент мы просто забудем о том, что они когда-либо были», — говорит Сати.

Певица очень благодарна мужу за умение найти компромисс. Отношения Казановой и Тиоццо прошли проверку временем. Их роман развивался в приложениях для видеосвязи и редких встречах до пандемии коронавируса. Но пока Сати не собирает чемоданы, а записывает новый альбом, который выйдет весной, и занимается духовными практиками.

Сати Казанова — не единственная, кто задумывался о переезде из России. Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев рассматривает варианты для смены жительства.

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