На осиновый кол? Как распознать энергетического вампира и защититься от него

После общения с некоторыми людьми чувствуете себя словно выжатый лимон и осталось одно желание — доползти до кровати? Скорее всего, вы стали жертвой энергетического вампира, который «забрал» ваши силы, уверены специалисты по сверхъестественному. Медиум Айгуль Хуснетдинова в интервью 5-tv.ru назвала признаки забирающих жизненные силы и предупредила, чем чреват дисбаланс как для «доноров», так и «пожирающих» энергию.

По убеждению провидицы, все мы состоим из энергии и сами распоряжаемся ею. Многочасовое зависание в соцсетях вполне можем опустошить в интернете, а важные дела или занятия спортом наполнят нас ресурсами.

«Энергетический вампир — это не только человек, который забирает у других людей энергию посредством провокации на ссоры и конфликты, на самом деле, это человек, который не умеет работать с собственной энергией», — заявила медиум.

При этом у энергетического вампира достаточно энергии для реализации собственных задач и целей. Все желания нам даются и с «топливом» для того, чтобы проделать путь от задумки до воплощения.

Но загвоздка в том, что, спровоцировав другого на отдачу энергии и пополнив, даже переполнив чашу весов, в жизни энергетических вампиров мало что меняется из-за неумения управлять полученными ресурсами, поэтому они никогда не добиваются успеха и лишь пополняют ряды «токсичных» людей — так еще можно называть энерговампиров.

Вычислить «вампира» можно по нескольким признакам: они создают тяжелую атмосферу, куда бы они ни пришли; с ними непросто общаться из-за излишней тяжелой энергетики, которую он не способен перерабатывать и перераспределять, она начинает «загнивать» внутри них.

«Задача каждого человека — тратить тот запас энергии, который в нем, причем тратить его ежедневно, проживать каждый день на полную катушку», — обозначила правила Айгуль.

По определению провидицы, энергетические доноры — это люди, у которых такой энергии достаточно много для того, чтобы делиться с другими людьми. Однако почему же тогда после сдачи «кровушки» люди устают? Дело в том, считает эксперт по магии, что происходит нарушение баланса: вы даете больше, чем имеете, к тому же вы делитесь энергии не совсем добровольно, вас спровоцировали на конфликт в желании «высосать» ваши эмоции. Такой дисбаланс может привести к проблемам, прежде всего, психологическим как у «доноров», так и «вампиров».

«Слишком много энергии тоже плохо: если вы ее никуда не тратите, она начинает внутри сгнивать, и вам становится хуже: это проблемы со здоровьем. При недостатке энергии вы начинаете чувствовать упадок сил, в каких-то случаях это может привести к депрессивным состояниям и даже к летальному исходу», — предостерегла медиум.

Эксперт по сверхъестественному посоветовала забирающим чужие силы не делать этого агрессивным способом, вызывая «жертву» на ссору. Если вы все же нуждаетесь в поддержке и чувствуете необходимость дополнительной подпитки, то, рекомендует специалист, не нужно устраивать скандалы, а можно воспользоваться доступным способом получения энергии через общение и приятные формы взаимодействия. Применив это, вы поймете, насколько этот путь легче и при этом он вполне эффективен для реализации целей.

«Конечно, по возможности, токсичных людей и таких энергетических вампиров нужно убирать из своей жизни, но это вопрос уже личных границ: насколько вы сами готовы давать или забирать энергии ровно столько, сколько считаете нужным. В таком случае никаких проблем не будет», — резюмировала Айгуль Хуснетдинова.

Как ранее писал 5-tv.ru, признанное средство от «вампиров» чеснок может помогать при многих заболеваниях, в том числе онкологических.