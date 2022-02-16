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Цивин пообещал свести счеты с жизнью, если суд признает его виновным

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 9 659

Цивин рассказал о своих планах на случай признания его виновным по делу Баталова

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Судебные разбирательства между семьей Баталова и четой Дрожжиной и Цивина продолжаются. Представители вдовы актера требуют миллионных компенсаций со стороны бывших «благодетелей».

Михаил Цивин заявил, что сведет счеты с жизнью, если суд признает его виновным по делу о мошенничестве с имуществом покойного актера Алексея Баталова. Так юрист ответил журналистам, встретившим его после заседания Замоскворецкого суда Москвы.

Супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору, повлекшем лишение гражданина прав на жилое помещение. Свою вину пара не признает.

Разбирательства по поводу мошенничества с наследством Баталова, оставленным его вдове Гитане Леонтенко и тяжелобольной дочери Марии, ведутся уже длительное время. В начале прошлого года семье покойного артиста удалось вернуть украденные квартиры и деньги, однако заседания по делу продолжаются.

Цивин и Дрожжина настаивают, что искренне хотели помочь осиротевшим женщинам в трудное время. По их словам, все договоры на передачу имущества были составлены исключительно по просьбе вдовы Баталова. Сама же Гитана Леонтенко заявила, что подписала документы «под влиянием обмана».

Подруга вдовы Марина Есаян, проходившая свидетелем по делу, отметила, что Леонтенко боялась Цивина. По словам вдовы, он часто на нее кричал и не хотел отдавать ключи от банковской ячейки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вдова Баталова обвинила Дрожжину и Цивина в незаконном обогащении. Истцы просят взыскать с пары порядка 15 миллионов рублей.

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