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Врач рассказал, в каких случаях головные боли у детей смертельно опасны

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист Эксклюзив 3 931

Врач Евдокимов рассказал, какие головные боли смертельно опасны для детей

Фото, видео: Depositphotos / belchonock; 5-tv.ru

Цефалгия, или обширная головная боль, могут развиться от нарушения режима сна или длительной работы с компьютером.

Если ребенок жалуется на головную боль, давать ему таблетки очень опасно. Чаще всего головная боль сигнализирует о сбое в организме. И если вовремя не разобраться в причине боли, последствия могут быть необратимыми. Распирающую головную боль называют «цефалгией». О ее опасности для ребенка 5-tv.ru рассказал врач Сергей Евдокимов.

Первые симптомы цефалгии

Цефалгия — частая причина обращения родителей к врачу, утверждает специалист. Первые симптомы могут появиться уже на втором году жизни: ребенок начинает жаловаться на головную боль, указывает на область дискомфорта в шее или голове.

«При обращении в поликлинику родителям ставят один из четырех диагнозов: вегето-сосудистая дистония (ВСД), синдром внутричерепной гипертензии, последствия черепно-мозговых травм и, очень часто, нестабильность в шейном отделе позвоночника», — пояснил специалист.

Виды головных болей у ребенка

Истинную причину возникновения головной боли у ребенка установить очень сложно. Это не всегда удается даже врачам. Но в зависимости от сопровождающих боль симптомов специалисты выделяют несколько групп:

  • Острая локальная боль может возникать в результате отитов, синуситов или перенесенной травмы;
  • Острая диффузная боль возникает на фоне внутричерепного кровоизлияния или перенесенной вирусной инфекции;
  • Хроническая прогрессирующая боль возникает как результат очень опасного процесса в мозге, объемного образования или врожденной сосудистой патологии;
  • Острая повторяющаяся боль без прогресса возникает из-за депрессии, тревожного состояния ребенка или перегрузки.

Сегодня все больше родителей обращаются к врачу из-за головной боли ребенка. Рост распространения цефалгии у современных детей связывают с нарушением режима сна и питания, снижением двигательной активности, длительным использованием компьютера и планшета. А также влияют повышенные стрессовые факторы в школе или детском саду.

Как лечить головную боль у ребенка

Вышеперечисленные состояния вполне можно скорректировать самостоятельно, успокаивает специалист.

«Вы можете отрегулировать сон ребенка, наладить его питание, снизить эмоциональные факторы стресса, не давать ребенку перегружаться», — советует врач.

Специалист советует записать ребенка в спортивную секцию, тем самым повысив его эмоциональное состояние, и улучшить дальнейшее физическое развитие.

Родителям важно помнить, что головная боль может быть симптомом грозных и опасных заболеваний, которые могут приводить даже к смерти пациента! Если вы заметили, что у вашего ребенка появились обмороки и стало темнеть в глазах, а головная боль стала чаще, незамедлительно обратитесь к специалисту.

«Такие симптомы могут быть проявлением объемного образования в мозге, серьезных нарушений со стороны сосудистого русла, предвестником серьезного неврологического или системного заболевания», — предупреждает Сергей Евдокимов.

Самое простое — обратиться к педиатру или неврологу по месту жительства, сдать базовые анализы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что педиатр Токарев заявил о росте числа детей-диабетиков после COVID-19.

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