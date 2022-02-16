Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье

Легкомоторный самолет Wilga 2000-1 рухнул в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, авиационный инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Торбеево в Люберецком районе.

Известно, что находившийся на борту пилот выполнял тренировочный полет. После совершения посадки при маневре самолет опрокинулся. Возгорания и розлива топлива не последовало.

В результате происшествия пострадавших нет.