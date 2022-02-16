🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье

|
Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала Эксклюзив 4 901

По предварительным данным, пострадавших в результате авиационного инцидента нет.

Фото, видео: 5-tv.ru

Легкомоторный самолет Wilga 2000-1 рухнул в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, авиационный инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Торбеево в Люберецком районе.

Известно, что находившийся на борту пилот выполнял тренировочный полет. После совершения посадки при маневре самолет опрокинулся. Возгорания и розлива топлива не последовало.

В результате происшествия пострадавших нет.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
75.01
-1.16 85.31
-0.96
Время для очищения: чего ждать россиянам в 16-е лунные сутки

Последние новости

17:25
Умер бывший замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт
17:16
Эстонская разведка перенесла дату «вторжения» России на Украину на конец февраля
17:07
Моргенштерн впервые рассказал о жизни в Дубае: «Самый никчемный и нищий!»
17:03
Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье
16:58
Какие пластические операции сделала Алена Апина?
16:35
Лавров: РФ удивляет продолжение истерики Запада на тему «вторжения» на Украину

Сейчас читают

Златопольская о госпитализации Валерия Николаева: «Он сейчас в состоянии войны»
«Надежные» СМИ: Как мир отреагировал на фейки о вторжении РФ на Украину
Под какими знаками зодиака рождаются самые слабые мужчины
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год