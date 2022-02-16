Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье
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По предварительным данным, пострадавших в результате авиационного инцидента нет.
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Легкомоторный самолет Wilga 2000-1 рухнул в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, авиационный инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Торбеево в Люберецком районе.
Известно, что находившийся на борту пилот выполнял тренировочный полет. После совершения посадки при маневре самолет опрокинулся. Возгорания и розлива топлива не последовало.
В результате происшествия пострадавших нет.
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