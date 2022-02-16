Недуг избранных? Какую смертельно опасную болезнь кожи рискуют получить гуляки

Это заболевание поразило в свое время Майкла Джексона, от недуга страдает красотка Ким Кардашьян. Как не попасть в число «элиты» — ответ дерматолога Дорошенко.

Мозаика из темных и светлых пятен на коже в самых неподходящих местах? Болезнью избранных, на которых «Божий знак» или, напротив, сатанинская метка, считалось витилиго со времен средневековья. Обесцвечивание до белого или розового цвета участков кожи сначала скрывал поп-идол Майкл Джексон. Известно, что Ким Кардашьян страдает от дисхромии кожи, возникшей в результате постоянного пребывания под лучами агрессивного солнца в райских уголках планеты, а также необходимости применять много косметики в силу профессиональной деятельности. Врач-дерматовенеролог Анастасия Дорошенко в интервью 5-tv.ru раскрыла механизм возникновения загадочного недуга.

«Витилиго — это заболевание кожи, которое характеризуется потерей меланоцитов (Клетки, отвечающие за пигментацию кожи — Прим.ред.), вследствие чего появляются гипопигментные пятна», — определила эксперт.

Причины

Причины обезображивания внешности человека ученые до сих пор не могут разгадать, тем не менее выделяют несколько механизмов развития витилиго. В первую очередь, рассматриваются аутоимунные деструкции меланоцитов, их первичные дефекты и уменьшение продолжительности жизни пигментирующих клеток.

Исследователи полагают, что данное заболевание может проявляться у пациентов с эндокринной патологией, в частности, щитовидной железы или может образовываться вследствие физического поражения кожи, например, спровоцированного солнечным ожогом.

Симптомы

«Основной симптом витилиго — появление симметричных пятен, которые обнаруживаются на коже лица, колен, локтей, голеней, тыльной поверхности лодыжек, подмышечных впадинах, в паховой области», — подчеркнула дерматолог.

Кроме того, волосы, растущие в области высыпаний, тоже теряют свой пигмент, приобретая белый цвет.

Возраст

Поражает недуг людей в любом возрасте, однако чаще всего он дебютирует среди молодых, от 10 лет до 30 лет.

Усугублять течение болезни способны эмоциональные переживания пациента, который может комплексовать из-за косметического дефекта. Врачи предупреждают, что любителям курортного южного отдыха стоит умерить свой пляжный пыл.

«Пациентам, у которых имеются пятна депигментации, или витилиго, не рекомендуется находиться на солнце либо им нужно использовать солнцезащитные кремы, потому что участок депигментации буквально сразу сгорает: нет меланоцитов, соответственно, нет защиты, и мы сразу получаем солнечный ожог», — предостерегла Дорошенко.

По мнению эксперта, «помеченным» витилиго не стоит сильно беспокоиться, если только они не наблюдают у себя такие тревожные симптомы, как жжение или зуд, а также болезненные ощущения. Единственное, что обычно волнует необычных пациентов — эстетический изъян, который непросто скрыть.

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