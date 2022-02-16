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Супруга принца Чарльза Камилла дала обидное прозвище Меган Маркл

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 101

Супруга принца Чарльза Камилла назвала Меган Маркл бесстыдницей

Супруга принца Чарльза Камилла дала обидное прозвище Меган Маркл

Фото: ТАСС / Dominic Lipinski

Неприятное прозвище родилось, когда Меган Маркл и принц Гарри устроили громкий скандал в прессе, выступив с критикой королевской семьи.

Герцогиня Корнуольская Камилла и Меган Маркл никогда не ладили между собой. А после скандального интервью герцогов Сассекских супруга принца Чарльза и вовсе стала называть Маркл «бесстыдницей». Об этом рассказал королевский биограф Том Бауэр, пишет The Sun.

Будущая королева-консорт относилась к Меган Маркл с подозрением еще задолго до того, как она стала женой принца Гарри, уточняет британский таблоид. Герцогине было трудно поверить, что амбициозная актриса пожертвует своей карьерой и независимостью ради присоединения к королевской семье.

Однако со временем ее сомнения подтвердились, а отношение к Маркл стало куда хуже.

«Во время этих неизбежно бесконечных, мучительных и безрезультатных разговоров Камилла относится к тем, кто называет Меган „той бесстыдницей“ — корыстной нарушительницей спокойствия, чьи выходки всегда заканчиваются слезами», — отметил Бауэр.

Тем не менее отношения между принцем Гарри и его отцом продолжают потихоньку налаживаться. Как писал The Sun, герцог Сассекский начал общаться с принцем Чарльзом по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Великобритании тайно разрабатывают план коронации принца Чарльза.

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